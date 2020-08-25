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E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?

E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır? konusuyla ilgili olarak 25 Ağustos 2020 Salı tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 05:15
E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.08.2020 05:15
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
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