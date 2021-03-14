e –Devlet üzerinden hac sorgulama nasıl yapılır? TC ile 2021 e-devlet hac sorgulama işlemleri

Hac sorugulama işlemleri E-devlet üzerinden T.C. ve şifrenizi girerek öğrenebilmeniz mümkündür. E-devlet sistemine girişinizi yaptıktan sonra Diyanet İşleri ya da Hac Organizasyon şirket bilgileriyle Hacca gidip gidemeyeceğinizi öğrenebilrsiniz.

Bütün dünyayı saran koronavirüs salgın tehdidiyle her yer kapanarak Hac'da tam anlamıyla idrak edilememiştir. Müslümanlar Hac ibadetinden mahrum kalmak zorunda kalmıştır. Efendimiz 8sav) kavuşamama oldukça müslüman alemine ağır gelmiştir. Kurban bayramı, büyük bir üzüntüyle geçti. 2021 yılı kurban bayramı nasıl gerçekleşecek şu an merak konusudur.

E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek sorgulama işlemlerinin yanı sıra SMS olarak bilgilendirme mesajı gelecektir. www.hac.gov.tr adresi üzerinden bilgi edinebileceği gibi E-devlet üzerinden de giriş yaparak belgelere ulaşım sağlanır. Kura sonucuna göre kesin hak kazanan adaylar yine belgelerini E-devlet üzerinden temin edebilirler.

Hac kurası canlı olarak sonuçları çekilmektedir. İlk defa katılanların otomatik yenilemeyle birlikte kuraya katılma şansları vardır.

Müslümanlar Hac ibadetini dört gözle beklerken, Suudi Arabistandan hac adaylarını üzecek bir açıklama geldi. Arabistanlı yetkililer koronavirüs salgını nedeniyle bu senede hac ve umre ibadeti yapılamayacaktır denildi.

Hac ve Umre Bakanlığının almış olduğu 2021 yılı ibatetine göre Ramazan Bayramı sonrasına ertelenerek umre ziyaretlerinin de olmayacağı belirtilmiştir. Görüşmeler halen daha sürmektedir.

Orada kaldığınız müddetçe oda tercih olan konaklamalardır. Mekke ve Medine’de oda içinde banyo, tuvalet, buzdolabı, karyolası olan, asansörleri vardır. Oda tercihi konaklamalarda ise lobiler ferah bir yapıdadır, genişliği oldukça iyidir. Yemek salonu ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte 2,3,4 sayıda kişilerin durması mümkündür.

Mekke’de Mescid-i Haram’da en fazla 7 km olan, Medine’de Merkeziye’de ya da Mescid-Nebeviye’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan yerde konaklama olacaktır. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ise ücretsizdir. Aktarmalı bir şekilde yapılan ring usulü aktarmalı taşımacılık esası Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonunun aldığı karara göre bazı tarihlerde yoktur.

Oda tercihli konaklama yerlerinde sabah kahvaltısı, akşam yemeği tabldot şeklindedir. Öğle öğünü için kumanya paketi verilerek Medine’de kalma süresi 4-6 gündür.

Oteller standartlarına uygun hizmet şartları taşımaktadır. Odanın temizliği, nevresim ve havlu değişimleri, temizlik malzemeleri bırakmaları gibi uzman hizmet veren otellerde mevcuttur. Uzaklığı ise konumsal olarak da yakındır. Organizasyon şirketleri hac adayları için en uygun ve en rahat edilecek şekilde imkan sunmaktadır.

Hac ibadeti için şirketler alınacak kararı dört gözle bekliyor. Hazırlıklarını hacca göre yapan şirketler, elindeki kontenjanları organizasyon açılmasıyla dolacak şekilde ayarladı. Ayrıca vatandaşlarımızda şirketlerden ve Diyanet işleri başkanlığı sitesi ya da müftülük aracılığıyla bilgi almaya devam ediyor. Hac ile ilgili bilgler geldikçe sitemizden yayınlamaya devam edeceğiz.