E-devlet üzerinden emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Nasıl erken emekli olunur?

Ne Zaman Emekli Olurum E-Devlet

Emeklilik yaşı e-devlet üzerinden hesaplanabilir. E-devlet ile her ayın başında en çok sorgulanan emeklilik yaşını bulmak mümkün. Çalışan vatandaşlar için emeklilik yaşı en merak edilen herhangi bir kuruma gitmeden kısa sürede e-devlet üzerinden emeklilik yaşını kontrol edebilirsiniz. Emeklilik yaşının hesaplanmasındaki en önemli faktör, vatandaşın işinde ve hayatında tamamladığı prim gün sayısıdır. Ayrıca, emeklilik yaşının hesaplanmasında temel durum emeklilik koşullarıdır. Maalesef vatandaşlar normal şartlarda emeklilik yaşına ve gerekli şartlara ulaşamazlarsa emeklilik yaşındaki vatandaşlar emekli olamayacak.

Emeklilik Yaşı Hesaplama 2020 E-Devlet

E-devlet hizmet platformunda emeklilik yaşını saniyeler içinde görüntüleyebilirsiniz. Bu emeklilik yaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar için pratik bir çözümdür. E-Devlet ile işlem yapabilmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekmektedir;

E-devlet sayfasına TCKN ve şifre ile giriş yapılmalı,

Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri aratılmalı,

Daha sonra SGK hizmetleri arasından “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” tıklanmalı,

Açılan ekran tamamen bilgi amaçlı olduğunu unutmadan,

Emeklilik yaşı hesaplanacak vatandaşın sigorta kolu seçmesi (4A, 4B, 4C) seçmesi gerekmektedir.

Hizmete başladığı tarihin işaretlenmesi üzerine vatandaşın emeklilik yaşı görüntülenebilir.

Erken Emeklilik 2020

SSK ve BAĞ-KUR olarak bilinen sigorta kuruluşları, sigortalı çalışanlar için pek çok emeklilik fırsatı sunmaktadır. Erken emeklilikten yararlanmak isteyenler için ilk dikkat edilmesi gereken husus çalışma tarihi ve işveren tarafından işçi adına ödediği primdir. Prim işveren tarafından ödenmezse veya kişi sigortalı olarak çalışmazsa, kişi erken emekli olamaz. Hizmetini bir yıl içinde tamamlayan ve şartları sağlayan vatandaşlar emekli maaşı alabilirler. BAĞ-KUR da aynı şekilde çalışsa da tek fark primi kişinin kendisi ödemesidir. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların iş hayatına erken başlamaları gerekmektedir.

Erken Emeklilik Şartları

Erken emekli olabilmek için sigortalının belirli emeklilik koşullarını karşılaması gerekir. Emeklilik koşullarını sağlayan vatandaşlar, erken emeklilik ya da yaşlarına geldiğinde emekli olma hakkına sahiptir. Emekli olduklarında yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen vatandaşların şartları şu şekilde ifade edilebilir:

Günümüzde her 100 çalışandan 34'ü kayıt dışı çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çalışma faaliyeti, 10 milyon kişinin sigortasız olduğu bilgisine dayanmaktadır. İlgili kanunlara göre prim ödemeyen veya eksik prim ödemeyen vatandaşlar / sigortasız çalışanlar “hizmet tespit davası” açma hakkına sahiptir. İlgili nedenlerle yasal yardım için başvuran vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler. Sigortalandıktan sonra, vatandaşlar için 6 yıl veya 2160 gün kazanacak 3 çocuk var. Hepimizin bildiği gibi bir çalışan prim kaybettiğinde akla ilk gelen askerlik ve doğum borcu oluyor. Eğer vatandaş ilk defa askerlik sigortasına katılmadan önce askerlik yapmış ise giriş tarihinden borçlanma tarihine kadar çekilecektir. Sonuç olarak, emeklilik yaşı ve prim gereksinimleri aynı anda azaldı. Yurtdışında çalışabilecek vatandaşların çalışma saatleri ödünç alınarak emeklilik hesabına dahil edilir. Benzer şekilde, 18 yaşın üzerindeki kadınlar yurtdışında yaşamaya başlama ve 18 yaşından sonra geçirilen süreye sahip olma imkanına sahiptir. Ayrıca seçim yasası kapsamında istifa edenler seçim zamanına kadar ödeme yapmak zorunda kalabilirler. Her üniversite öğrencisi, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra staj yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle staj süresi her staj dönemi değil avukat olan bir kişinin emeklilik hesabına dahil edilmiş sayılır. Vatandaşların tutuklanması ve gözaltına alınması için de zaman borçlandırılır. Ücretsiz izin 3 ay süreyle kesilebilir, grev yapıp çalışmayı bırakanlar bu sürelerde emekliliği borçlandırılır.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Şartları Nelerdir?

Emeklilik yaşının hesaplanmasının ilk koşulu, sigortalının ilk işe giriş tarihidir. Sigorta süresi, vatandaşın ilk iş günü ile emeklilik tarihi arasındaki zaman çizelgesi olarak adlandırılabilir. İşverenin zaman çizelgesi boyunca sigortalı sosyal sigorta acentesine yatırdığı miktar, çalışanın bunun için ödediği gün sayısını temsil eder. İşverenlerin sosyal güvenlik kurumları için ödediği sigorta primlerinden bir yıl 12 ay bir ay 30 gün olarak ödenmektedir. Emekli olabilmek için koşullar ve emeklilik yaşı şu şekildedir;

Emeklilik yaşı, ilk kayıt tarihine göre hesaplanır. Bu nedenle, emeklilik için ilk şart, vatandaşın ilk istihdam tarihinde sigortalı hale gelmesidir.

Diğer şartlardan biri de işverenin sigortalıya sigorta primini sosyal güvenlik kurumuna ödemesidir. Emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve bay / bayan olarak da değişebilir.

Ne yazık ki, yukarıdaki koşullardan hiçbirini karşılamayan vatandaşlar emeklilik için uygun değildir ve emekli aylığı almak için yukarıdaki üç koşulu karşılamalıdır.

65 Yaş Emeklilik

Ülkemizde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" na göre 2008 yılında emeklilik yaşı 2048 yılına kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş olarak belirlendi. 2036 yılına kadar artırılacak emeklilik yaşına ilişkin ilgili tablo aşağıdaki gibidir:

Prim Günü Tamamlanan Tarih Kadın Erkek 4A 4B 4C 01.05.2008-31/31.2035 58 60 7200 9000 01.01.2036-31.12.2037 59 61 7200 9000 01.01.2038-31.12.2039 60 62 7200 9000 01.01.2040-31.12.2041 61

7200 9000 01.01.2042-31.12.2043 62 64 7200 9000 01.01.2044-31.13.2045 63 65 7200 9000 01.01.2046-31.12.2047 64 65 7200 9000 01.01.2048 ve Sonrası 65 65 7200 9000

Malulen Emeklilik Şartları 2020

Maluliyet nedeniyle işgücünün %60'ını kaybedenler için prim günlerini ve sigorta şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Çalışanların engelli maaşı almaya hak kazanması için sigortalı olduklarında hastalıklarından kurtulmaları gerekir. 2020'de engelli emekliliği koşulları şu şekildedir;

Sigortalı tüm bireylerin on yıllık çalışma süresinin geçerliliğini sürdürmesi, 10 yıllık çalışma süresi içinde 1800 gün prim ödemek, Sağlık kurulu raporunda belirlenen iş gücü kaybı oranı %60 ve üzeri olmalı, İş gücü kaybı tarihinin işe giriş tarihinden sonra olması,

4-A kapsamındaki sigortalının işten ayrılması, 4-B kapsamındaki personel herhangi bir faaliyette bulunmamalıdır. 4b Bireylerin prim borcu yoktur ve maluliyet aylığı alamazlar, 4-C kapsamındaki personel görevlerini bırakmalıdır.

Kısmi Emeklilik Yaşı Hesaplama 2020

Yaş kriteri ile erken emekli olunması durumu kısmi emeklilik olarak bilinmektedir. Kişinin kısmi emekli olması için;

Belirli bir prim gününü doldurmuş olması, Belirli sigortalılık süresini doldurmuş olmalı, Yaş kriterini yerine getirmesi gerekmektedir.

Yaş kriteriyle kısmi emeklilikten yararlanabilmek için gereken prim günleri;

3600 gün, 4500 gün, 5400 gün olmaktadır.

Önek vermek gerekirse; 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlandığı durumda erkeklerin emeklilik şartları;

24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olanların emeklilik yaşı 56, 24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri aralığında emeklilik yaşı 57, 24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihi arasında kişilerin emeklilik yaşı 58, 24.05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında olanların emeklilik yaşı 59, 24.05.2014 tarihinden sonra ilgili şartları yerine getirmiş olanların ise emeklilik yaşı 60 olmaktadır.

3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlandığını baz alırsak, bu durumda bulunan kadınların emeklilik şartları;