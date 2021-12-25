E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

Son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu almak çok zor hale geldi. Fakat e-devlet sisteminden artık adres değiştirmek mümkün hale geldi. Nüfus müdürlüklerine gitmeden adresiniz değiştirebilirsiniz. Eğer adresinizi taşıyacağınız adreste kimse oturmuyorsa herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Aksi bir durum söz konusu olduğunda yani adres taşıdığınız yerde oturan birisi varsa muvafakat gerekmekte. Bu sistemde cep telefonuna gelen onay koduyla çözüldü. E-devlet sisteminden yapılan adres değişiklikleri hemen onaylanıyor ve beklemeden ikâmet adresinin değiştirebiliyorsunuz.

E-devlet üzerinden adres değişiği nasıl yapılır?

- İlk olarak e-devlet sitesine giriş yapın. 18 yaş altı çocuklar tek başlarına adres değiştiremezler. Anne ya da babasından birisinin e-devletiyle giriş yapması gerekir. E-devlet şifreniz yoksa PTT üzerinden hemen şifrenizi alabilirsiniz.

- E-devlet sistemine girdikten sonra ekranın üst tarafındaki arama kutusuna “adres değişikliği” yazıp daha sonra Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta) bölümünü seçin.

- karşınıza gelen pencerede iki seçenek bulunmakta. Eğer yalnızca kendinizin adresini değiştirecekseniz “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” eğer tüm ailenizi yada çocuğunuzun ikâmetini değiştirmek istiyorsanız ” Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” kısmını seçerek ve hangi tarihte taşındığınız tarihi seçmek gerekmekte.

- Taşınma tarihinide seçtikten sonra ilerle butonuna basın ve üst tarafta yer alan kendi kimlik bilgileriniz karşınıza çıkacak. Eğer kendinizle beraber yalnızca çocuğunuzun adresini değiştirecekseniz alt kısımda çocuğunuza ait T.C kimlik numarası isim-soy isim yazıp daha sonra “ekle” seçeneğine tıklayın. Daha sonrasında ise yukarıda yer alan sizin bilgilerinizin altına çocuğunuzun bilgilerinin geldiğini görürsünüz.

- Yine ileri sekmesine tıklayıp daha sonrasında “Adres Bildirimi” yerine tıklayın ve taşınmak istediğiniz adres bilgilerini yazın. Daha sonra bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurup sonra SMS onay kısmına seçin ve isminize kayıtlı olan cep telefonu numarasını yazın.

- Cep telefonunuza gönderilen onay kodunu e-devlet sistemine yazın ve onayla sekmesine tıkladıktan sonra adres değişikliğiniz başarılı olarak yapılmıştır.

Boş adres bulmak

Bütün T.C vatandaşları kesinlikle e-devlet sistemine adreslerinin kayıtlı olması zorunludur. Eğer ki adresiniz yoksa cezai işlem uygulanmaktadır. Fakat bir semte taşınmak istiyor ve boş bir adres bulmak istiyorsanız bunu bilecek tek merci bağlı olduğunuz muhtardır. Eğer kiralamak için seçilen bölgede adres arıyorsanız yine bilecek tek kişi mahalle muhtarıdır.

Yalnızca çocuğumun adresini taşıyabilir miyim?

Yalnızca çocuğunu ikâmetini veya adresini taşımak isteyen anne veya baba kendisiyle beraber çocuğunu istediği bir adrese taşıyabilmektedir. Fakat okul kaydı İçin Adres Değişikliği yapmak için yasal olmayan yollarla adres değişikliği yaptığınız durumlarında bu durumun tespit edildiği takdirde cezai işlemlerle karşılaşabilirsiniz.