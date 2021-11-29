E-Devlet üzerinden ad-soyad değişikliği uygulaması devrede

Gelişen teknoloji ile birlikte e-devlet sisteminde birçok yenilik yapıldı. Son güncellemeler ile e-devlet sistemi üzerinden isim ve soyisim değiştirme işlemleri yapılabilecek.

e-devlet üzerinden isim-soyisim değiştirilebilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek ‘’İl/İlçe İdare Kurulu Kararı Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması’’ hizmetini uygulamaya geçirdi.

17.10.2017 tarihinde Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimlerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlanmıştı.

275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ismini değiştirdi

e-devlet sistemine getirilen uygulama ile son 4 yılda 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise adını değiştirdi. Yazım ve imla hatası ya da düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan, anlam değişikliği bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve gülünç karşılanan isim ve soyisimlerin değiştirilmesine olanak tanıyan uygulama 6 Aralık 2022 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.