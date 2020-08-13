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E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama

e-Hizmetler'in aktifleşmesiyle birlikte internet üzerinden pek çok kamu işlemi gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bu süreçte 'e-Devlet üzerinden trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı ve ceza ödeme süreci ile ilgili takip etmeniz gereken adımları içeriğimizde derledik.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:14
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
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e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirler. Kişi adına tescillenen araç plaka sorgulama ekranına erişim sağlanabiliyor. e-Devlet üzerinden trafik cezaları da ödenebilmektedir. Kesilen cezanın tebliği sonrasındaki 30 gün içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. 30 gün sonrasındaki her ay yüzde 5 oranında gecikme faizi uygulanır. Cezanın kesildiği günü müteakip 15 gün içerisinde ceza ödemesi yapanlar da indirimden yararlanabilmektedir.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama işlemi 3 kanal üzerinden yapılabiliyor. Buna göre;

e-Devlet üzerinden, EGM’den, Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması ve resmi web sayfasından trafik cezası sorgulama yapılabilmektedir.

e-Devlet üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulayabilmek için https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın,

Açılan ekranda e-Hizmetler sekmesine tıklayın,

Kurumlar bölümünden Emniyet Genel Müdürlüğü’nü seçin,

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama bölümüne plakanızı girerek son 1 yıl içerisindeki trafik cezalarını listeleyebilirsiniz.

EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır?

EGM aracılığıyla trafik cezası sorgulamaları yapabilmek için https://www.egm.gov.tr adresine giriş yapın. Açılan ekranda araç plakasına yazılan ceza, sürücü belgesine yazılan ceza ve otoparka çekilen araç sorgulama olmak üzere 3 sorgulama seçeneğinden birisini seçerek cezalarınızı öğrenebilirsiniz. Açılan ekrana T.C. kimlik numaranız ve doğum yılınızı girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarınızı ödeyebilmek için;

Vergi dairesi, intenet, anlaşmalı banka şubeleri veya PTT şubeleri kanallarından herhangi birini tercih edebilirsiniz.

e-Devlet trafik cezası ödemeleri nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden trafik cezalarını ödeyebilmek için ‘’Trafik Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme’’ sekmesine tıklayın. E-Hizmetler bölümünden Gelir İdaresi Başkanlığı’nı seçin. İlgili kurumla ilgili yapılan işlemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönlendirilirsiniz. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz. Burada bütün trafik cezası borçlarınızı görürsünüz ve ödemelerinizi kredi kartı veya banka hesabı ile yapabilirsiniz.

Vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarınızı ödeyebilmek için ikamet ettiğiniz ildeki vergi dairesini ziyaret etmelisiniz. Vergi dairesi ceza ödemelerinizi yapıp isminize tescilli plaka cezasının olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir?

İntenet vergi dairesi üzerinden ödemeleri e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Kredi kartı ile cezalarınızı ödeyebilirsiniz.

PTT şubelerinden trafik cezası nasıl ödenir?

Ceza sahibi PTT şubelerinden herhangi birine giderek araç plakasını sorgulatır ve gerekli ceza tutarını öğrenerek ödemesini tamamlayabilir.

Anlaşmalı banka şubelerinden trafik cezası nasıl ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın anlaşmalı olduğu 23 banka üzerinden trafik cezaları ödenebilmektedir. Burada intenet bankacılığı veya banka şubeleri üzerinden ceza ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Trafik cezaları hangi bankalardan ödenebilir?

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Altenatifbank

Denizbank


QNB Finansbank

HSBC Bank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odeabank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Türkiye Ekonomi Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Garanti BBVA

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Katılım Bankası

PTT

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Trafik cezalarında ceza indirimi var mı?

Cezanın kesilmesini müteakip 15 gün içerisinde cezasını ödeyen kişi yüzde 25 ceza indiriminden yararlanabilir. Trafik cezasının geç ödenmesi halindeyse yüzde 5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

2020 trafik cezaları ne kadar oldu?

2020 yılında trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam yapıldı. Böylelikle en düşük ceza tutarı 104 TL olmuştur. 104 TL ise taşıma sınırının üzerinde yolcu taşınmasıdır. En yüksek trafik cezası ise 32.719 TL’dir. Bu da işleme şartlarına uyulmaksızın üç defa araç muayene ettirenlere uygulanmakta olan cezalardır. Ehliyetsiz araç kullananlara 2473 TL, seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere 288 TL, yayalara öncelik vermeyenlere 598 TL, drift yapanlara 6141 TL, alkollü araç kullananlara 1227 TL, sahte plaka kullananlara 6141 TL, uyuşturucu madde kullanarak trafiğe çıkanlara 6333 TL ceza uygulanmaktadır.

Sigorta şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde 9344 TL, yetkili olmamasına rağmen plaka basanlara 12.258 TL, yetkili bayilerin araç tescil usullerine uymaması halinde 20.918 TL ceza kesilmektedir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 12:14
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