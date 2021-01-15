İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

e-Devlet tapu parsel sorgulama sistemi 2021

Tapu parsel sorgulama işlemi artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet tapu parsel sorgulama nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

15 Ocak 2021 Cuma 22:22
e-Devlet tapu parsel sorgulama sistemi 2021
Takip Et:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital uygulamalar çoğaldı. Ülkemizde en çok kullanılan dijital uygulamalardan biri de e-Devlet sistemi oldu. E-Devlet sistemi üzerinden birçok resmi işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Bu işlemlerden biri de tapu parsel sorgulamasıdır.

Parsel nedir?

Parsel imar yasaları doğrultusunda üzerinden sadece tek bir yapı inşa edilebilecek şekilde bölünen toprak parçasıdır. Bir parselin tek bir sahibi olduğu gibi birçok sahibi de olabiliyor.

Parsel sorgulama nasıl yapılıyor?

Parsel sorgulamaları belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimleri üzerinden yapılıyor. Bunun yanı sıra bulunan bölgede yer alan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne giderek de bu işlem yapılabilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de parsel sorgulama yapılabilir.

E-Devlet sisteminden sorgulama yapılabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi sistemine kayıt yapılmalıdır. Kayıt işlemi TAKBİS sistemine kimlik numaranızı yazın yapılır. Kayıt işleminin ardından e-Devlet sistemine giriş yapın ve ardından hizmetler bölümünde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına girin. Bu kısımda Tapu Bilgileri Sorgulama linki bulunur. Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza bilgileriniz çıkacaktır.

TAKBİS nedir?

TAKBİS ülkemizdeki tüm mülkiyetlerin kayıtlarının bulunduğu bir uygulamadır. Bu uygulamada e-Devlet sistemiyle entegre edilmiştir. TAKBİS kaydı yapıldıktan sonra e-Devlet sisteminde üzerinize kayıtlı taşınmaz mülklerin tapularını görebilirsiniz. TAKBİS sistemine aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/tapu-ve-kadastro-bilgi-sistemi-takbis

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TapuE-devletSorgulamParsel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor
Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor
Parkta soğuktan titreyen Nijeryalı genç, hiçbir yardım teklifini kabul etmedi
Parkta soğuktan titreyen Nijeryalı genç, hiçbir yardım teklifini kabul etmedi
En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor
En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor
Almanya'dan Samsun'a gelerek kaz çiftliği kurdu
Almanya'dan Samsun'a gelerek kaz çiftliği kurdu
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da Belediyeden bir ilk! Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje!
Ankara'da Belediyeden bir ilk! Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje!

Popüler Haberler

e-Devlet tapu parsel sorgulama sistemi 2021
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2021
Rüyada ekmek alma görmek anlamı ve yorumu
Akrep dizisi izlendi mi? Akrep beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı kaçtır?
ATV Akıncı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Fox TV Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TRT Ev Hali dizisi oyuncuları ve konusu
Virüsten korunmak için kaç derece alkollü kolonya kullanmak gerekir?
Kredi Borcunu Ödemeyen Hapse Girer mi? Hangi Durumlarda Hapis Cezası Alır?
Kevin Prince Boateng kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng kariyeri ve tanıtım videosu
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusundan kimlere hangi şartlarda para yardımı yapılır?
Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir nerelidir?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.