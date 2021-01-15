e-Devlet tapu parsel sorgulama sistemi 2021

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital uygulamalar çoğaldı. Ülkemizde en çok kullanılan dijital uygulamalardan biri de e-Devlet sistemi oldu. E-Devlet sistemi üzerinden birçok resmi işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Bu işlemlerden biri de tapu parsel sorgulamasıdır.

Parsel nedir?

Parsel imar yasaları doğrultusunda üzerinden sadece tek bir yapı inşa edilebilecek şekilde bölünen toprak parçasıdır. Bir parselin tek bir sahibi olduğu gibi birçok sahibi de olabiliyor.

Parsel sorgulama nasıl yapılıyor?

Parsel sorgulamaları belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimleri üzerinden yapılıyor. Bunun yanı sıra bulunan bölgede yer alan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne giderek de bu işlem yapılabilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de parsel sorgulama yapılabilir.

TAKBİS nedir?

E-Devlet sisteminden sorgulama yapılabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi sistemine kayıt yapılmalıdır. Kayıt işlemi TAKBİS sistemine kimlik numaranızı yazın yapılır. Kayıt işleminin ardından e-Devlet sistemine giriş yapın ve ardından hizmetler bölümünde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına girin. Bu kısımda Tapu Bilgileri Sorgulama linki bulunur. Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza bilgileriniz çıkacaktır.

TAKBİS ülkemizdeki tüm mülkiyetlerin kayıtlarının bulunduğu bir uygulamadır. Bu uygulamada e-Devlet sistemiyle entegre edilmiştir. TAKBİS kaydı yapıldıktan sonra e-Devlet sisteminde üzerinize kayıtlı taşınmaz mülklerin tapularını görebilirsiniz. TAKBİS sistemine aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/tapu-ve-kadastro-bilgi-sistemi-takbis