İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2021

Salı günü basında geniş bir yer bulan E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Nisan 6 Salı tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 00:22
E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2021
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi olan süt parası merak edilmeye devam ediyor. Doğum yapan annelerin merak ettiği konuların başında gelen süt parasının nasıl başvuru yapılacağı merak edildiği kadar, süt parasının nasıl sorgulanması gerektiği merak ediliyor.

Süt parası almak için nasıl başvuru yapılır?

2021 yılında da süt parası yardımı devam etmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı merak edilirken süt parasını almak isteyen kişilerin başvurularını en kolay yapacağı işlem aile.gov.tr adresine girilerek yapılabilir. Bir diğer yöntem olarak da e-devlet üzerinde başvurular yapılabilir.

Emzirme ödeneği başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Emzirme ödeneği de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destektir. Bu destek Aile Bakanlığından farklı olarak sigortalı olarak çalışma şartı aranmaktadır. Buna göre,

  • Doğum yapan annenin çalışıyor olması,
  • Doğum yapan anne çalışmıyor ise, eşinin sigortalı çalışıyor olması,
  • Emzirme ödeneğinden 4-A’lı ve 4-B’li çalışanlar anne ya da babalar yararlanabilmektedir.

Emzirme ödeneği şartları nelerdir?

Belirlenen şartlar arasında 4/A önemlidir. SGK tarafından belirlenenlere göre 1 yıl içerisinde 120 gün prim borçlarını ödeyen kişiler bu olanaktan faydalanabilir. 4/B’de aynı şekildedir. SGK tarafından belirlenen gerekli şartları sağladıkları takdirde anneler de babalar da bu ödenekten faydalanabilir. İşten ayrılmadan 300 gün önce çocuğu dünyaya gelen kişiler de bu olanaktan faydalanabilmektedir. SGK şartları ise,

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması ya da çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.
  • Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

Başvuru sahibi babalar için ise şartlar,

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular sonrasında süt parası almaya kazanan kişilerin ödemeleri PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Yardımı PTT üzerinden almak istemeyenler ise başvuru yaparak sahip oldukları bankalar aracılığı ile yardımlardan faydalanabilirler.

Süt parasının miktarı ise ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk 400 TL ve üç üzeri olan çocuklara ise 600 TL yardım yapılmaktadır. Ayrıca ikiz doğum yapanlar için 700 TL, üçüz çocuk sahibi olan kişiler için ise 1.300 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan dördüz çocuk sahibi olan anneler için her çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süt parası başvuru formu

  1. T.C kimlik kartı
  2. Süt parası almak için dilekçe öneği
  3. Doğum yapılan hastaneden alınan doğum raporu.

Bu belgeler sonrasında hak kazanan kişiler 2021 yılında 202 TL yardım almaktadır. 5 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 5 yıl süreyi geçirmeleri sonrasında yardımdan faydalanılamaz.

Süt izni nedir?

Yeni doğum yapan ve çocuğunu emzirmek zorunda olan anneler için emzirme izni verilmektedir. 1 yaşına kadar çocukların emzirilmesi gerektiği için annelere günlük 1.5 saat süt izni verilmektedir.

  • İşçi annelere 1,5 saat izin
  • Memur annelere; ilk 6 ay da 3 saat, sonraki aylarda da 1,5 saat.

2021 güncel süt parası ne kadardır?

Süt parası merak edildiği kadar aynı zamanda da emzirme ücreti de merak edilmektedir. Buna göre emzirme ödemesi 202 TL olarak belirlenirken,

  • İlk çocukta 300 TL,
  • İkinci çocukta 400 TL,
  • Üç ve daha fazla çocukta ise 600 TL olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.

Süt parası sorgulama nasıl yapılır?

Süt parası sorgulama işlemleri telefon üzerinde 183 ve 144 numaraları üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Süt parası sorgulanabilecek telefon numarası nedir?

Telefonla sorgulama yapılmak istendiğinde SGK kurumuna bağlı olan Alo170 hattı kullanılmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emzirme ParasıSüt Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Selçuklu Sultanı Melikşah kimdir? Melikşah nasıl ve ne zaman öldü?
Selçuklu Sultanı Melikşah kimdir? Melikşah nasıl ve ne zaman öldü?
Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları

Popüler Haberler

E-devlet süt parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2021
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2021 Trafik cezası sorgulama
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Audi Q3 2021 Türkiye satış fiyatları ve özellikleri
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
COVID-19 cinsel yolla bulaşır mı? Kendinizi nasıl korursunuz?
Kefaret dizisi Zeki karakterini kim canlandırıyor? Tolga Güleç kimdir?
Ramo dizisinin Doktor Nehir'i Devrim Özkan'ın hayat hikayesi!
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar hakkında bilgiler
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Nisan 2021 Salı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Evde bakım maaşı yatan iller 6 Nisan 2021 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.