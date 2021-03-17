E-Devlet siyasi parti üyeliği iptali nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden siyasi parti üyelikleri nasıl iptal edilir? Bir siyasi parti üyeliğini e-devlet üzerinden nasıl iptal edilebildiğine ilişkin sorular gündemde yer alıyor. Vatandaşlar, çoğunlukla siyasi parti üyeliği kaç günde iptal olur, memurlar siyasi parti üyeliğini iptali nasıl olur, parti üyeliğini sorgulama, siyasi parti üyeliğinin e-devlet üzerinden iptal edilmesi ne kadar sürer ve benzeri konular araştırılıyor. Bir siyasi partinin üyeliğinin nasıl iptal edileceği merak konusu oldu.

Siyasi Parti Üyeliği İptali Nasıl Yapılır? 2021 E-Devlet

Siyasi parti üyeliğinden çıkmak isteyen vatandaşlar bu işlemleri e-devlet üzerinden yapabilecek. E-devlet üzerinden başlatılan bu uygulama sayesinde vatandaşlar, bir siyasi parti üyeliğinden vakit kaybetmeden istifa edebilecekler. Peki siyasi parti üyeliği e-devlet aracılığıyla nasıl iptal edilir?

İntenet üzerinden sunulan birçok başvuru, e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliğinden ayrılma işlemi vatandaşlara resmi işlemlerde büyük kolaylık sağlıyor. Siyasi parti üyeliğine ilişkin bilgilere www.turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet işlemleriyle üyelikten çıkabilirler.

Siyasi Parti Üyelik İptal İşlemi 2021

Bir siyasi partiden çekilmek isteyenler, il veya ilçe seçim kuruluna ve siyasi partilerin il veya ilçe başkanlarına başvuruda bulunabilirlerdi. Daha sonra başvurular kabul edildikten sonra iptal işlemi gerçekleşmekteydi. E-devlet aracılığıyla bu hizmetin gelişmesi ile siyasi parti üyelikleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde artık iptal edilebiliyor.

E-Devlet Siyasi Parti Üyeliği İptali

T.C. kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak www.turkiye.gov.tr sitesine giriniz.

Bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı bilmiyorsanız, arama çubuğuna " siyasi parti üyelik sorgulama" yazarak bu bilgiyi bulabilirsiniz.

Bir siyasi parti üyeliğinden çıkmak istiyorsanız, arama çubuğuna "Siyasi Parti Üyeliğini İptal Etme" yazınız.

Açılan sayfadaki talimatları takip ederek bir siyasi parti üyeliğini iptal etme işlemini sonlandırabilirsiniz.

Siyasi parti üyeliğinizi iptal etme talebinde bulunmak için buraya tıklayın.

Önceden Üyelik İptali Nasıl Yapılırdı?

Sistem uygulaması öncesinde siyasi partilere üyeliği bulunan kişiler, istifalarını ile il ve ilçe başkanlıklarına veya seçim kuruluna başvurarak parti üyeliğinden çıkabiliyorlardı.

E-Devlet Şifrem Yok Nereden Alabilirim?

E-devlet şifresi en yakın PTT şubesinden alınabilir. PTT şubesine gittiğinizde şifrenizi T.C. kimlik numarası (Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, nüfus cüzdanı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hâkim ve savcı kimlik kartları) ile fotoğraflı bir kimlik temin ederek bunları belirli bir ücret karşılığında alabilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Ücreti Ne Kadar? 2021

Şifre ilk kez alındığında, PTT personeli size şifreyi mühürlü bir zarf içinde sunacaktır. Bu şifreyi satın alırken PTT 2,5 lira ücret almaktadır. Mevcut şifresini kaybedenler yine PTT üzerinden 5 liraya yeni şifre alabilirler.