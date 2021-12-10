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E-devlet sisteminden 'SGK Borcu Yoktur' yazısı nasıl alınır ?

E-devlet sistemi üzerinden yeni hizmete açılan 'SGK Borcu Yoktur' yazısı nasıl alınacağı birçok vatandaşın merak konusu oldu. 'SGK Borcu Yoktur' yazısının nasıl alınacağını yazımızdan ulaşabilirsiniz.

10 Aralık 2021 Cuma 17:22
E-devlet sisteminden 'SGK Borcu Yoktur' yazısı nasıl alınır ?
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E-Devlet sistemi üzerinden ‘SGK Borcu Yoktur Yazısı’ hizmeti açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri tescil kaydı bulunmayan kişiler artık SGK işyeri tescil kaydı olmadığını ve borç durumunu gösteren barkodu olan belgeyi  e-devlet sistemi üzerinden rahatça alabilecek ve ilgili kuruma verebilecek. Aynı zamanda alınan borcu yoktur veya tescil durumunu gösteren belgenin doğrulamasıda yine e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

İşyeri tescil kaydı olan yani sigortalı çalıştıranlar buradan borç durumunu gösterir belgeyi alamayacaklar. Çünkü işyeri tescil kaydı olanlar E-borcu yoktur sisteminden borcu yok yazısını alabilmektedir.

E-devlet sisteminden hangi kurumlar için SGK borcu yoktur yazısı alınır?

E-devlet sisteminden aşağıdaki Kurumlara verilmek üzere borcu yok veya tescil durumu gösteren belge alınabilmektedir. Bu kurumların bazıları şunlardır;

-Kredi Garanti Fonu

-Kosgeb

-Tübitak

-Merkezi Finans ve İhale Kurumu

-Tarımsal veKırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Bu kurumlar için özel olarak ve özel formatta borcu yok yazısıda oluşturabilir.

E-devlet sisteminden 'SGK borcu yoktur’ yazısı nasıl alınır?

Borcu yok yazısı veya tescil durumunu gösteren belgeyi oluşturmak gayet basittir. Bunun için belirtilen adımları izleyebilirsiniz. Önek olarak gösterilecek olursa Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna verilmek üzere E-devletSGK borcu yok yazısı sırasıyla şu adımları izleyerek alınır;

-T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle e-devlete girin.

-Giriş yaptıktan sonra “ Gerçek Kişi” ve “Tüzel Kişi” olmak üzere karşınıza iki seçenek gelecek.

-Eğer kendi adınıza alacaksanız “Gerçek Kişi” seçenegini seçin ve devam edin. Eger yöneticisi olduğunuz bir tüzel kişilik adına borcu yok yazısını alacaksanız o halde “Tüzel Kişi” seçeneğini seçin ve devam edin. Tüzel kişilik adına borcu yok yazısını e-devlet sisteminden alabilmeniz için tüzel kişilikte yönetici kaydınızın olması gerekmekte..

-“Gerçek Kişi” seçeneği ile devam edersek.

-“Belgenin İbraz Edileceği Kurum” menüsünde “TKDKyı seçin ve “Belge Oluştur” tıklayın

Bunun sonrasında borcu yok ve tescil durumu gösteren belgeniz hazır olacaktır. Bilgisayarınıza indirerek barkodlu bir çıktı alabilir ve ilgili Kuruma ibraz edilebilir.

SGK borcu yoktur doğrulaması nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden oluşturulan belgeler barkodlu olarak olusturulur. Yazının ibraz edileceği kurumlar veya bankalar bu barkod numarasıyla doğrulama yapabilir. Doğrulama işlemi için şu adımları izleyin;

-E-devlet sisteminden SGK borcu yoktur doğrulama sayfasına girin.

-Daha sonrasında buraya e-devlet sisteminden alınan belgedeki barkod numarasını yazın.

-Sonrasında kişinin T.C. numarasını yazın. Karşınıza aynı belge geliyorsa alınan belge doğrudur ve isterseniz yeniden yazdırabilirsiniz. Eğer belge açılmıyor veya hata veriyor ise bu durumda teyit için SGK ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.


Son Güncelleme: 10.12.2021 17:22
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