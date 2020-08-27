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e-Devlet sistemi üzerinden hizmet sorgusu nasıl yapılır? SSK hizmet sorgulama işlemleri

Vatandaşlar SSK durumunun aktifliğini çeşitli kanallardan sorgulayabilmektedir. İşte SSK hizmet sorgulama işlemlerine dair tüm bilinmesi gerekenler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:50
e-Devlet sistemi üzerinden hizmet sorgusu nasıl yapılır? SSK hizmet sorgulama işlemleri
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SSK durumunun aktifliği hizmet sorgusu yapılarak öğrenilebilmektedir. Sorgulama yapmak için e-Devlet sistemi, SGK’nın resmi intenet sitesi ya da ALO 170 destek hattı kullanılmaktadır. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar kolayca hizmet sorgusu yapabilirler.

e-Devlet sistemi üzerinden hizmet sorgusu nasıl yapılır?

e-Devlet şifresi olan kişiler hizmet sorgusu yapmak için T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmelidir;

-‘’Kurumlar’’ sekmesine tıklanarak ‘’Sosyal Güvenlik ve Sigorta’’ bölümüne girilmelidir.


- Sosyal Güvenlik ve Sigorta kapsamındaki hizmetlerin içerisinde ‘’SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ kısmına tıklanmalıdır.

- Sayfa üzerinde SSK aktif durumu ile ilgili bilgiler ekrana gelecektir.

ALO 170 destek hattı ile hizmet sorgusu nasıl yapılır?

Hizmet sorgulama işlemini telefon üzerinden yapmak isteyen kişiler, 170 numaralı çağrı merkezini aramalıdır. Temsilciye bağlandıktan sonra hizmet sorgulaması yapmak istediğini belirtmeli ve istenen bilgileri yetkiliye vermelidir. Böylelikle hizmet sorgulaması yapılabilmektedir. Ancak ALO 170 hattı ile yapılan 5 dakikalık bir görüşme 3,5 TL olarak ücretlendirilmektedir.

İsimden hizmet sorgusu nasıl yapılır?

Hizmet sorgusunu yalnızca isim ile yapmak isteyen kişiler, SGK’nın resmi web sitesini kullanmalıdır. SGK’nın web sitesi üzerinden SSK aktiflik durum sorgulaması yapmak için sayfada belirtilen bazı kimlik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Sorgulama sırasında T.C kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe, T.C. kimlik kartı cilt no ve doğum yılı gibi bilgiler talep edilmektedir.

SGK hizmet dökümü belgesi nasıl alınır?

SGK hizmet dökümü belgesi e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. Bunun için ‘’SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ sorgusu yapılan sayfada yer alan ‘’Barkodlu Belge Oluştur’’ butonu tıklanarak dosyayı indirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
SSKHizmet Sorgulama
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