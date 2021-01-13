İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?

E-devlet üzerinden askerlik durum bilgileri için karşımıza çıkan “Sınıflandırma ve Tertibat Bekliyor” yazısı ne anlama gelmektedir? Vatandaşlar için merak konusu olan ve ne anlama geldiğini bilmeyen vatandaşlarımız çaresiz durumda.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?
Takip Et:

Askerlik açısından bir sakıncası bulunmamaktadır. Sınıflandırma ve Tertibat Bekliyor yazısı askerlik durum belgesi sorgulama sonucunda çıkmaktadır. Öğretim ya da başka bir sebeple ortaya çıkan tecil işlemleri yaptıranların daha çok e-devlet üzerinden sisteme girdikleri zaman bu bildirinin çıkması durumunda belirtilen tarihten sonra askere gitmek üzere sevk işlemlerinin yaptırılması demektir.

Sınıflandırma nedir?

Askerlik yaşı gelmiş kişilerin askere alınırken yükümlü ve belirli sınıflandırma işlemlerinden geçmektedir. Ulaştırma, topçu, jandarma veya piyade gibi sınıflandırmalara genellikle tabii tutulmaktadır. Eğer bu saydıklarımızdan biri seçilmediyse henüz sınıfı belirlenmemiş demektir.

Tertibat ne demektir?

Askere belirli dönemlerde gidilmektedir. Bu dönemlere ise celp dönemi adı verilmektedir. Celp dönemleri Şubat, Mayısıs, Ağustos, Kasım aylarını kapsar.  Tertibi belli olmayan belirtilen tarihten sonra sevk işlemleri yapılır ve daha sonra sınıflandırılır. Bu aşamalardan sonra askere alınılabilir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 11:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskerCelp Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Ocak 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi açıklandı!
Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi
Muğla askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Kuaförüm Sensin yayınlanacak mı? Kuaförüm Sensin yılbaşı haftasında yayınlanacak mı?
Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? 2021 yılbaşı çam ağacı süs örnekleri
Doğum yardım parası ve Süt parası çocuk sayısına göre ödenen ücretler
2020 Fitre ne kadardır? Diyanet 2020 fitre miktarı nasıl hesaplanır? Fitre kimlere nasıl verilir?
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Zabıta nasıl olunur? 2021 yılı zabıta olma şartları
Acemi Anneler dizi oyuncusu Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
cep telefonu imei sorgulama nerden, nasıl yapılır? Cep Telefonu IMEI numarasının gizli tutulmasının önemi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.