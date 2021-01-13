E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?

Askerlik açısından bir sakıncası bulunmamaktadır. Sınıflandırma ve Tertibat Bekliyor yazısı askerlik durum belgesi sorgulama sonucunda çıkmaktadır. Öğretim ya da başka bir sebeple ortaya çıkan tecil işlemleri yaptıranların daha çok e-devlet üzerinden sisteme girdikleri zaman bu bildirinin çıkması durumunda belirtilen tarihten sonra askere gitmek üzere sevk işlemlerinin yaptırılması demektir.



Sınıflandırma nedir?

Tertibat ne demektir?

Askerlik yaşı gelmiş kişilerin askere alınırken yükümlü ve belirli sınıflandırma işlemlerinden geçmektedir. Ulaştırma, topçu, jandarma veya piyade gibi sınıflandırmalara genellikle tabii tutulmaktadır. Eğer bu saydıklarımızdan biri seçilmediyse henüz sınıfı belirlenmemiş demektir.

Askere belirli dönemlerde gidilmektedir. Bu dönemlere ise celp dönemi adı verilmektedir. Celp dönemleri Şubat, Mayısıs, Ağustos, Kasım aylarını kapsar. Tertibi belli olmayan belirtilen tarihten sonra sevk işlemleri yapılır ve daha sonra sınıflandırılır. Bu aşamalardan sonra askere alınılabilir.