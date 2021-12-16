E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifreni unutanlar ne yapmalı ?

Günümüzde devletle ilgili birçok işlem artık e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. Ancak şifresini unutan ya da kaybeden vatandaşlar, birkaç yöntem ile kolayca şifrelerini yenileyebilirler.

e-devlet şifresi nasıl değiştirilir?

e-devlet şifresini değiştirmek için öncelikle giris.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir. Sağ üst köşede isim kısmının yer aldığı butona tıklayarak ‘’Benim Sayfam’’ bölümüne girin. Buradan ‘’Güvenlik Ayarları’na tıklayın. Sağ üstte yer alan ‘’Şifremi Değiştir’’ kısmına girerek, yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

e-devlet şifresini değiştirmek için;

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e-devlet sistemine giriş yapın.

-Sağ üstte adınızın yazdığı butona tıklayın.

-Açılan bölümden ‘’Benim Sayfam’’ kısmına tıklayın.

-Burada yer alan seçeneklerden ‘’Güvenlik Ayarları’’nı seçin.

-Sağ üst bölümdeki ‘’Şifremi Değiştir’’ butonuna tıklayarak şifre değiştirme sayfasına gidin.

e-devlet şifresini unutanlar ne yapmalıdır?

-Yeni şifre oluşturmak için mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girerek ‘’Değiştir’’ butonuna tıklayın.

e-devlet şifresini unutan vatandaşlar PTT şubelerine giderek 4 TL karşılığında yeni şifre alabilirler. Ayrıca e-devlet sistemine telefon numarası kayıtlı olanlar, güvenlik bölümünden şifre yenileme yapabilirler.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

İşlemlerini intenet üzerinden halletmek isteyen vatandaşlar, herhangi bir PTT şubesine giderek 4 TL karşılığında e-devlet şifresi alabilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için ise Dışişleri Bakanlığına bağlı olan elçilik ve konsolosluklar üzerinden e-devlet şifresi alınabilmektedir.

e-devlet şifresi almak için gerekli belgeler nelerdir?

e-devlet şifresi almak için PTT şubesine giden vatandaşların yanlarında mutlaka kimlik kartlarını ya da nüfus cüzdanlarını götürmelidir. Bu belgeler bulunmuyor ise nüfus müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi, pasaport ya da sürücü belgesiyle de e-devlet şifresi alabilirler.

e-devlet şifresi almak için gerekli şartlar?

e-devlet şifresi almak isteyen kişilerin bazı koşulları yerine getiriyor olması gerekmektedir. bu şartlar şöyle sıralanır;

15 yaşını doldurmuş olmak,

Mavi kart sahibi olanlar,

T.C. yetkili makamlarından alınan yabancı kimlik numarasına sahip olan kişiler de e-devlet şifresi alabilmektedir.