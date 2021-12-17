E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifre değiştirme resimli anlatım

Günümüzde devletle ilgili birçok işlem artık e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. Ancak şifresini unutan ya da kaybeden vatandaşlar, birkaç yöntem ile kolayca şifrelerini yenileyebilirler.

e-devlet şifresi nasıl değiştirilir?

e-devlet şifresini değiştirmek için öncelikle giris.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir. Sağ üst köşede isim kısmının yer aldığı butona tıklayarak ‘’Benim Sayfam’’ bölümüne girin. Buradan ‘’Güvenlik Ayarları’na tıklayın. Sağ üstte yer alan ‘’Şifremi Değiştir’’ kısmına girerek, yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

e-devlet şifresi değiştirme resimli anlatım

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e-devlet sistemine giriş yapın.

-Sağ üstte adınızın yazdığı butona tıklayın.

-Açılan bölümden ‘’Benim Sayfam’’ kısmına tıklayın.

-Burada yer alan seçeneklerden ‘’Güvenlik Ayarları’’nı seçin.

-Sağ üst bölümdeki ‘’Şifremi Değiştir’’ butonuna tıklayarak şifre değiştirme sayfasına gidin.

-Yeni şifre oluşturmak için mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girerek ‘’Değiştir’’ butonuna tıklayın.

e-devlet şifresini unutanlar ne yapmalıdır?

e-devlet şifresini unutan vatandaşlar PTT şubelerine giderek 4 TL karşılığında yeni şifre alabilirler. Ayrıca e-devlet sistemine telefon numarası kayıtlı olanlar, güvenlik bölümünden şifre yenileme yapabilirler.

e-devlet şifresi nasıl olmalıdır?

e-devlet şifresi, en az 8 karakter içermelidir.

Şifre, tamamen rakamlardan veya harflerden oluşturulamaz.

T.C kimlik numarası veya doğum yılını içeremez.

Son kullanılan üç şifreden farklı olmalıdır.