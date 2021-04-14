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E Devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildi. Vatandaşlar, yalnızca zorunlu hallerde seyahat izin belgesi alarak şehir dışına çıkabilecekler. Peki, e-devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir? İşte seyahat izin belgesiyle ilgili bilinmesi gerekenler.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:22
E Devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni tedbirleri açıklamasıyla, şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildi. Ramazan ayının ilk iki haftası boyunca ülke genelinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat edilemeyecek. Seyahatler yalnızca seyahat izin belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Seyahat izin belgesi nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, yeniden uygulanmaya başladı. Bu nedenle zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. İş ya da farklı bir zorunluluk nedeniyle seyahat etmek isteyen vatandaşlar, bu seyahatlerini izin belgesi ile gerçekleştirebilecek. Seyahat izin belgesi, e-devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi ALO 199 hattından ya da e-devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. İzin belgesi almak için öncelikle sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Daha sonra açılan sayfada bulunan İçişleri Bakanlığı bölümündeki ‘e-başvuru’ kısmına girilmelidir. Ekranda yer alan seçenekler arasından ‘Seyahat İzin İşlemleri’ başlığı seçilerek gerekli form doldurulmalıdır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Izin Belgesişehirlerarası Seyahat KısıtlamasıKoronavirüs
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