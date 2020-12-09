e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ve izin işlemleri

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan söz konusu kişilerin seyahat etme durumlarında seyahat izin belgesi alması gerekmektedir.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

Getirilen yeni kısıtlamaların ardından 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi saat 10:00 ile 13:00 arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altındaki kişiler ise 13:00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabiliyor. Öte yandan söz konusu yasaktan çalışanlar muaf tutuluyor.

Söz konusu yaş grubundaki kişilerin seyahat etme durumlarında ise Seyahat İzin Belgesi almaları istenmektedir.belgesi almanın farklı yolları vardır.

Bu yollar ALO 199 hattı ve e-Devlet sistemidir. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak seyahat izni belgesi alınmaktadır. E-Devlet sisteminde İçişleri Bakanlığı kısmına girin, ardından e-Başvuru sekmesinde Seyahat İzin İşlemleri kısmına girerek izin belgesi alınabilir. Seyahat izin belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru