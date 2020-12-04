e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının 30 binin üzerine çıkmasıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tedbirlere ilişkin bir genelge yayınlandı. Genelgeye göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkması kısıtlandı. Bunun yanında 65 yaş üstü vatandaşların seyahat edebilmesi için seyahat izin belgesi alınması zorunlu kılındı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. Çalışan vatandaşlar, çalışma belgelerini ibraz ettikleri takdirde yasaktan muaf tutulacak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları şartıyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup, bilet satış işlemlerinde Seyahat İzin Belgesi alınmış olma koşulu aranacaktır.

Seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek hattı aracılığıyla alınabilmektedir. E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması, sonrasında da 'e-başvuru' sayfasına giriş yaparak adımları takip etmek yeterlidir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ