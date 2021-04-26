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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyehat izin belgesi alma işlemleri

Son alınan kararlar doğrultusunda şehirlerarası yolculuk yasaklanmış, ancak seyahat izin belgesi bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat etmesi mümkün kılınmıştı. Seyahat izin belgesi almak isteyen kişiler Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunu araştırmaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:20
e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyehat izin belgesi alma işlemleri
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Alınan son kararlarla beraber şehirlerarası seyahat yapmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi sahibi olması gerekiyor. Seyahat izin belgesi E-devlet üzerinden ve ALO 199 numarasını arayarak alınabiliyor. Seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin şehirlerarası yolculuk yapması ise mümkün olmayacak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyen kişilerin E-devlet üzerinden başvuru yapması ya da ALO 199 numarasını arayarak seyahat izin başvurusu yapabilmektedir. T.C kimlik numarası ve PTT’lerden edinebileceğiniz E-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak yeni başvuru menüsüne giriş yaptıktan sonra başvuru türü ve belge türünü seçerek seyahat izin belgesine başvurabilirsiniz.

Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunun ardından başvuru sonucu cep telefonuna gelen kısa mesaj ile öğrenilebilecek.




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
SeyahatIzinBelgesi
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