e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyehat izin belgesi alma işlemleri

Alınan son kararlarla beraber şehirlerarası seyahat yapmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi sahibi olması gerekiyor. Seyahat izin belgesi E-devlet üzerinden ve ALO 199 numarasını arayarak alınabiliyor. Seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin şehirlerarası yolculuk yapması ise mümkün olmayacak.
Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunun ardından başvuru sonucu cep telefonuna gelen kısa mesaj ile öğrenilebilecek.
Son Güncelleme: 26.04.2021 22:20