e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyehat izin belgesi alma işlemleri

Alınan son kararlarla beraber şehirlerarası seyahat yapmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi sahibi olması gerekiyor. Seyahat izin belgesi E-devlet üzerinden ve ALO 199 numarasını arayarak alınabiliyor. Seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin şehirlerarası yolculuk yapması ise mümkün olmayacak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyen kişilerin E-devlet üzerinden başvuru yapması ya da ALO 199 numarasını arayarak seyahat izin başvurusu yapabilmektedir. T.C kimlik numarası ve PTT’lerden edinebileceğiniz E-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak yeni başvuru menüsüne giriş yaptıktan sonra başvuru türü ve belge türünü seçerek seyahat izin belgesine başvurabilirsiniz.

Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunun ardından başvuru sonucu cep telefonuna gelen kısa mesaj ile öğrenilebilecek.