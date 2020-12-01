e-Devlet Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler sonrasında seyahat izin belgesi yeniden gündeme geldi. Pandemi sürecinde seyahat izni almak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden izin kağıdı alabileceği gibi, ALO 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilmektedir.

Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yeni başvuru sekmesine tıklayarak, başvuru türü ve belge türünü seçmeniz istenmektedir. Başvurunuz alındıktan sonra sonuç ilgili telefon numarasına SMS ile bildirilmektedir. Başvurusu olumlu sonuçlananlar otogar ya da havalimanlarında kurulan başvuru masalarından T.C. kimlik numaraları ile doğrulama yaptıktan sonra seyahat edebiliyorlar.

e-devlet şifresi nasıl alınır?

e-devlet sistemi içerisinde yer alan hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiği için şifre oldukça önemlidir. Bu nedenle e-devlet şifresi intenet üzerinden değil, PTT şubelerinden bizzat başvuru ile verilmektedir.

e-devlet şifresi almak için herhangi bir PTT şubesine giderek, üzerinde T.C. kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek şifre alabilirsiniz.

Şifrenizi unutmanız durumunda daha önce sisteme kaydettiğiniz cep telefonu numarasını kullanarak, PTT şubelerine gitmeden yeni şifre edinebilirsiniz.