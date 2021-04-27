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e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama

Tam kapanma sürecinde seyahatlerde izin belgesi zorunlu hale getirilirken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 03:35
e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama
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Koronavirüs önlemleri sonrasında tam kapanma kararı açıklanırken Ramazan ayı ve bayramı boyunca uygulanacak tam kapanma kararları araştırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte şehirler arası seyahatler için izin belgesi zorunlu olacak.

Kimler izin belgesi alabilir?

e-Devlet üzerinden tam kapanma izin belgesi verileceği açıklanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları merak edilmeye devam ediyor. Açıklananlar sonrasında 65 yaş üzeri ve diğer vatandaşların seyahat izin belgelerini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyahat izin belgesi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, ‘sağlık sorunları olmayan 65 yaş üzeri büyüklerimiz evlerine gideceklerse ve gidişleri tek yönlü olacaksa izinler verilebilecek.’ Dedi.

Seyahat izin belgesi sorgulama

Seyahat izin belgesine başvuru yapan vatandaşlar başvuruları nasıl sorgulayacağını da merak ederken başvurularda başvuru sonuçları da https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yol-izin-belge-basvurusu adresi üzerinden yapılabilecek.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:35
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Tam KapanmaE-devletSeyahat Izin BelgesiBaşvuru SonucuSorgulama
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