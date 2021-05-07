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E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?

E-Devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, ne anlama gelmektedir? şeklindeki sorular son zamanlarda gündemden düşmüyor ve internette vatandaşlar tarafından sıkça aranan sorular arasında yer aldı. Bu soruların cevaplarını araştırdık ve detayları ile birlikte haberimizde açıkladık

07 Mayıs 2021 Cuma 13:38
E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?
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Pandemi süreç devam ediyor anlamı nedir? E-Devlet Pandemi süreç ne demek?

E-devlet sistemi üzerinden yardım başvurularını sorgulamak için giriş yapanlar, sistemde ‘’ Pandemi süreç devam ediyor’’ şeklinde bir ibare ile karşılaştı. Sistemdeki bu ibarenin anlamı ise yapılacak olan başvurunun sistem yoğunluğundan dolayı başvurunun sıraya alındığı ve değerlendirme sürecine tabi tutulduğu anlamındadır. Değerlendirme sürecinin çok uzun sürmesi halinde de vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’ni arayarak bilgi alabileceklerdir.

 

Peki nasıl yardım başvurusu yapılır?

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödenen ve Pandemi sosyal yardım desteği olarak da adlandırılan 1100 TL yardım başvurusu için E-Devlet sistemine giriş ile intenet ortamından kolayca yapılabilecektir. Ancak sistem yoğunluğunu engelleyebilmek için TC Kimlik Numarası son hanesine göre haftanın belirli günlerinde sosyal yardım desteği için başvuru işlemleri alınacaktır.

 

Sosyal yardım desteği başvuru sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

Vatandaşlar E-Devlet sistemi üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sonucunu sorgulayabilmek için E-Devlet sistemi hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra da arama butonuna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üzerinden ‘’ Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama’’ bölümüne tıklamalılar. Daha sonra da sonucu sorgulayabilmek için ilgili butona tıklamaları gerekiyor.

 

Nakit 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden 1100 TL nakdi yardım başvurusu yapılıyor. Yardım başvuruları da TC kimlik numarasının son hanesine göre haftanın belirli günlerinde yapılacak. TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0-Pazaresi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8-Cuma gününde başvuru yapılabilecek. Hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri de başvuru için herhangi bir sınırlama bulunmamakta ve isteyen herkes başvuru yapabiliyor.

 

Peki kimlere 1100 TL yardım parası verilmeyecek?

Anayasa’nın 5510 sayılı kanun ve 4/A maddesi gereğince kamu işçileri bu yardımdan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca Anayasa’nın 5510 sayılı kanun ve 4/C maddesi gereğince memurlar da yardım parasından yararlanamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ya da aylık alan vatandaşlar yani emekliler de yardım parasından faydalanamayanlar arasında.

Son olarak İŞKUR İşsizlik Ödeneği alanlar da yardım parasından yararlanamayan kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar da bu yardımdan yararlanamıyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
PandemiYardımE-devlet
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