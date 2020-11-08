E-devlet pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakan açıkladı yeni sosyal yardım ödemeleri başlıyor

Koronavirüs sürecinde vatandaşların ekonomik olarak yaşadığı sorunların azaltılması için çok sayıda yardım ve kampanya düzenlendi. Bu yardımlardan biri de Pandemi yardımı kapsamında Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. 3 faz şeklinde yapılan yardımların devam edeceği açıklandı.

Bakan duyurdu 5. Sosyal yardım ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın sürecinin başında başlattığı Pandemi yardımlarının 5’incisinin başlayacağını duyurdu.

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere verilen yardımlar 1000 TL olarak verilirken yardımlar PTT üzerinden yatırılıyor. Daha önce aralıklı olarak 4 kez verilen yardımın 5’incisi yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen 1000 TL Pandemi yardımlarına e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılıyor. Yardım yardıma muhtaç ailelere verilirken, ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatırılmaktadır.

Yardım almaya hak kazanan kişiler kendilerine en yakın PTT şubesine giderek kimlik belgesiyle 1000 TL yardım ödemesini alabiliyor.

Bakanlığın sunduğu diğer sosyal yardımlar nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi yardımlarının yanı sıra çok sayıda yardımda bulunuyor. Bu yardımlar genel olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar şu şekildedir;