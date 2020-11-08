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E-devlet pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakan açıkladı yeni sosyal yardım ödemeleri başlıyor

Bakan açıkladı yeni sosyal yardım ödemeleri başlıyor. Vatandaşlar e-Devlet pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 16:52
E-devlet pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakan açıkladı yeni sosyal yardım ödemeleri başlıyor
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Koronavirüs sürecinde vatandaşların ekonomik olarak yaşadığı sorunların azaltılması için çok sayıda yardım ve kampanya düzenlendi. Bu yardımlardan biri de Pandemi yardımı kapsamında Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. 3 faz şeklinde yapılan yardımların devam edeceği açıklandı.

Bakan duyurdu 5. Sosyal yardım ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın sürecinin başında başlattığı Pandemi yardımlarının 5’incisinin başlayacağını duyurdu.


İhtiyaç sahibi ailelere verilen yardımlar 1000 TL olarak verilirken yardımlar PTT üzerinden yatırılıyor. Daha önce aralıklı olarak 4 kez verilen yardımın 5’incisi yapılacak.

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen 1000 TL Pandemi yardımlarına e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılıyor. Yardım yardıma muhtaç ailelere verilirken, ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatırılmaktadır.

Yardım almaya hak kazanan kişiler kendilerine en yakın PTT şubesine giderek kimlik belgesiyle 1000 TL yardım ödemesini alabiliyor.

Bakanlığın sunduğu diğer sosyal yardımlar nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi yardımlarının yanı sıra çok sayıda yardımda bulunuyor. Bu yardımlar genel olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar şu şekildedir;

  • Muhtaç asker çocuklarına yapılan yardımda %50 oranda zam yapılarak bu ay 2 bin ihtiyaç sahibi aileye toplamda 482 bin TL yardım yapıldı.
  • Muhtaç kadınlara yapılan yardımda 90 bin ihtiyaç sahibi kadına toplamda 57,2 milyon TL yardım yapıldı.
  • Anne – baba ya da her ikisini de kaybetmiş olan çocuklara yapılan yardımda 18 yaş altı 41 bin kişinin hesabına toplamda 12 milyon TL yardım yapıldı
  • Kronik hastalığı olanlara yapılan yardımda 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL yardım yapıldı.


Son Güncelleme: 08.11.2020 16:52
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Anahtar Kelimeler:
YardımPandemi
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