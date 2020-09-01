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E-devlet kredi notu nerede yazar? 2020 e-devlet kredi notu sorgulama işlemleri

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan E-devlet kredi notu nerede yazar? e-devlet kredi notu sorgulama işlemleri haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 1 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak E-devlet kredi notu nerede yazar? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:04
E-devlet kredi notu nerede yazar? 2020 e-devlet kredi notu sorgulama işlemleri
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Günümüzde pek çok kişi maddi olarak sorun yaşadıkları için bankaların kredi kampanyalarından faydalanmak istemektedirler. Bankaların kredi kampanyalarından faydalanabilmek için öncelikle bazı koşulların sağlanması gerekli olmaktadır. Bu koşulların başında kredi puanları gelmektedir. Hiçbir banka kredi puanı düşük olan bir müşteriye kredi paketlerini sunmamaktadır. Kredi puanları müşterilerin daha önce bankalardan aldıkları hizmetler sırasında sergiledikleri ödeme tutumlarına göre şekillenmektedir.


Bu bağlamda bankaların kredi hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi puanlarının ne kadar olduğunu da öğrenmek istemektedirler. Müşteriler kredi puanlarının kaç olduğunu öğrenebilmek için cüzi miktarda ücretler ödeyerek sorgulama yapabilmektedirler. Diğer yandan E-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamayı yapmak için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmamaktadır.

E-Devlet ile Kredi Risk Raporu Nasıl Alınır?

E-devlet sistemine şifreler ile giriş yapılması sonrasında kredi kayıt bürosu kısmına girilmesi gerekmektedir. Burada kredi risk raporu görüntülendikten sonra kişilere bir şifre gönderilecektir. Bu işlem sonrasında KKB sayfası üzerinden herhangi bir ücret talep edilmeden sorgulama yapılabilmektedir.

Kredi Notu Hakkında

Ülkemizde kredi notu ortalaması 1300 olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen kişilerin en az 1300 kredi notu puanına sahip olması gerekli olmaktadır. Maksimum kredi notu puanı ise 1900 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki kısımda kredi notu puanlama sıralaması yer almaktadır.

  • 900-1000 Çok Riskli
  • 1001- 1200 Riskli
  • 1201- 1300 az riskli 
  • 1301- 1500 iyi 
  • 1501- çok iyi


Son Güncelleme: 01.09.2020 13:04
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