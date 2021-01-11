E-Devlet istenmeyen mesaj ve aramaları iptal işlemleri

Vatandaşların günümüz olarak en büyük sıkıntılarından biride telefonlara her dakika gelen kısa mesaj bildirimleri. Arama ve mesajların nasıl iptal edeceğini bilmeyen vatandaşlar ise çaresiz şekilde kısa mesajlara maruz kalmakta. Peki istenmeyen mesaj veya aramaları almamak mümkün mü? İlk başta verilen onayları iptal etmek olur mu?

SMS ve arama iptali için e-devlet üzerinden halletmek mümkün. İleti Yönetim Sistemi sayfası bu şikayetleri durdurmak için olumlu olanaklar sağlamakta. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra gerekli bilgiler verildikten itibaren kullanmış olduğunuz telefonuna gelen kod sayesinde işlemleriniz hallolmaktadır.

e-devlet sitesi üzerinden ise ‘Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ sayfasına girerek kişisel bilgiler çıkmaktadır. Yeni iletişim adresini kontrol ettikten sonra onay yaparak rahatsız edici telefon aramaları, gereksiz sigorta şirketlerinden gelen aramalar veya herhangi bir markadan gelen kampanya mesajları almıyorsunuz.