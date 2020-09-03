İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

E-Devlet İşsizlik Maaşı ve Ödeneği Başvuru koşulları nelerdir?

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı ödeneğine nasıl başvuru yapılmaktadır? Başvuru süreci nasıl ilerlemektedir? Başvuru yapacak kişinin hakları nelerdir? Bu haklar doğrultusunda işsizlik maaşından nasıl faydalanabilmektedir? İşsizlik maaşından ne kadar süre faydalanabilir?

03 Eylül 2020 Perşembe 23:11
E-Devlet İşsizlik Maaşı ve Ödeneği Başvuru koşulları nelerdir?
Takip Et:

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapmak için e-devlet şifresini almanız gerekmektedir. Her vatandaşın şahsi e-devlet şifresi PTT şubesinden tahsis edilir ve 2 TL karşılığında kullanılır. E-devlet şifresi ile giriş yaptığınızda ihtiyacınız olan kısmı bulabilir, başvurabilir veya sorgulayabilirsiniz.

Hızla gelişen teknolojilerin yaygın kullanımı, devlet işlerinde birçok hizmetin teknolojiye aktarılmasına neden olmuştur. Bu sayede vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve hızlı hizmet sunulabilir. Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden her konuda bilgi alabilirler. Aynı şekilde başvuru işlemlerini, sorgulamaları veya ödeme işlemlerini bu sistem üzerinden işleyebilir. Birçok kurum ve devlet dairesi bu sistem ağı içerisinde daha iyi hizmet vermeyi hedeflerken, bazı hataları, özellikle bazı sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

E-devlet sistemi, sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan hizmetlerin İŞKUR ve PTT ile daha hızlı bilgi paylaşımı yapabilmesi için işsizlik maaşı başvurularını kabul edebilmektedir. İşverenler ve sosyal güvenlik kurumlarına bağlı çalışanlar da ücret ve sigorta işlemlerini yürütmek için İŞKUR ile bağlantı kurmaktadır. İşsizlik ücreti konusu da İŞKUR departmanı tarafından düzenlenmektedir.

Bu, sosyal güvenlik kurumu tarafından hesaplanan bir fırsattır. E-devlet sistemi vatandaşların ziyaretlerini ve bu kurumlarla iletişimini kolaylaştırır. Ancak devlet dairesinde beklemekten veya bazı olumsuz etkilere neden olmaktan kaçınmıştır. Bu elektronik hizmetin yardımıyla insanların yurttaşların dezavantajlı durumlarından yolsuzluk, rüşvet ya da tercih şeklindeki korkusu ortadan kalktı.

Sigortalı bir işyerinde kendi isteğiniz dışında işten çıkarılırsanız işsizlik ödeneği başvurusunda bulunabilirsiniz. İ-KUR birimi üzerinden e-devlet sistemi üzerinden işsizlik aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için vatandaşların belirli standartlara uyması gerekiyor. Aksi bir durum yoksa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra İŞKUR servisi ile butona tıklamanız gerekmektedir.

İşsizlik parası başvurusu, bu düğmenin seçenekler bölümünde bulunmalıdır. Vatandaşa ibraz edilen işsizlik yardım formu eksiksiz doldurulmalıdır. Bu formda istenen bilgiler SSK kayıt numarası, il ve hareket tarihidir. Bu bilgiler neticesinde Uygula butonuna tıklandığında başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvuru formu İŞKUR tarafından incelenir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Sonuçlanır?

Başvurunun İŞKUR tarafından onaylanıp onaylanmadığına dair bilgi, başvurudan sonra en az 15 ila 20 gün süreyle başvuruda bulunan vatandaşlara bildirilecektir. Vatandaşlar, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde işsizlik ödeneği başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 30 gün sonra başvurular kabul edilmeyecektir. İşsizlik ödeneği başvurusu süresi 30 günü aşarsa, gün sayısı ödenmesi gereken maaşından düşülür.

30 iş günü uyarısı olup olmadığına bakılmaksızın (bu işsizlik aylığı başvuru sürecidir) dikkat edilmelidir. Uygun koşullar altında, 180 günlük bir işsizlik ödeneği, geciken günlerin sayısını azaltacaktır. OECD ülkeleri dikkate alındığında, vatandaşların bu hakkı elde etmeleri için gereken koşullar biraz ağır. Bu şartlardan biri 120 gün kesintisiz prim ödemesidir.


120 gün sigorta primini kesintisiz ödeyen çalışanlar için sigortalı oldukları gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücretler damga vergisinden de düşülecektir. İşsizlik sigortası fonunda biriken toplam tutara bakıldığında işsizlik oranı ve kazanılan haklar çok düşük görünmektedir. 30 günlük başvuru süresinin aşılması ve 60 gün sonra başvuru yapılması halinde maaş alma hakkı 180 günden 150 güne indirilecektir.

İşsizlik Ücreti İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

İşveren, sigortalı olarak çalışan bir vatandaşı herhangi bir sebep olmaksızın (ehliyetsizlik veya sağlık sorunları gibi) işten çıkaran işverenden işsizlik yardımı alır. Amaç, çalışanların işsizlik sırasında ekonomik kayıplar yaşamasını önlemektir. İlk öncelik, çalışanın işi gönüllü olarak sona erdirmemesidir. İş sözleşmesinin feshinden sonra 120 gün süreyle prim ödemesine devam edilmesi gerekmektedir. Sadece bazı durumlarda 120 gün prim ödenmemesi, ancak iş sözleşmesinin yenilenmesi kesinti sayılmaz.

Bu durumlar:

  • Hastalık,
  • Ücretsiz izin / Ücretsiz izin
  • Disiplin eylemi gözaltı,
  • Mahkûmiyetsiz tutukluluk,
  • Kısmi istihdam,
  • Genel hayatı etkileyen durumlar,
  • Finansal Kriz,
  • Doğal afet
  • 30 günden az aile hizmeti süresi harcamak,
  • Kısa vadeli işçi ödeneği
  • Yarım iş ve yarı ücret.

İşveren, işsizlik parası başvurusu için gerekli belgeleri İŞKUR sistemine gönderecektir. Başvuru sürecinde vatandaşların herhangi bir belge sunması gerekmemektedir.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik parası başvuru süresi 30 gün olup, İŞKUR birimleri ortalama işsizlik parası başvurusundan sonra 15-20 gün içinde onay mesajını alacaktır. Web üzerinden e-devlet sistemi veya İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yaparken aynı kanallardan da bilgi alabilirsiniz. Özellikle e-devlet sistemi üzerinden sisteme giriş yapmak için sadece e-devlet şifresi kullanıldığında, başvuru sorgulama sürecine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

İstifa Eden Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşverenleri kendi istekleri doğrultusunda iş sözleşmesini fesheden çalışanların benimsediği işsizlik ücretlerinin ilk şartı, işverenin iş sözleşmesini feshetmesidir. Yalnızca belirli durumlarda değiştirilebilir. Bununla birlikte, işsizlik ödeneği alabilmek için tüm resmi şartlar yerine getirilmiştir, ancak işten çıkarma işten çıkarılma konusu ise, işsizlik ödeneği başvurusu, eğitim ve iyi niyet kurallarına uymadığı için olumlu sonuç vermeyecektir. Öte yandan, kısa süreli istifa etmek isteyen çalışanlar işten ayrılıyor ve işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmuyor.

Ne Kadar Süreyle İşsizlik Parası Alabilirim?

İşsizlik ödeneği alma süresi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

  • 600 gün çalışmış ve sigorta primlerini tam olarak ödemişseniz 6 aydır.
  • 900 gün çalışıyorsanız ve sigorta priminin tamamını ödediyseniz 8 aydır.
  • 1080 gün çalışıyorsanız ve sigorta primi ödemişseniz 10 aydır İşsizlik parası alabilirsiniz.

İşsizlik Aylığı Alanlar Sağlık Sigortasından Yararlanabilir Mi?

İşsizlik parası almaya hak kazanan vatandaşlar, işsizlik parası süresince genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

İşsizlik Ödeneği İçin Ne Kadar Süreyle Başvurmalıyım?

İşten çıkarılma belgesini aldıktan sonra, işsizlik ödeneği için başvurabilirsiniz. Başvuru süreniz 30 günü geçmemelidir. 30 günü aşan hak sahipleri tekrar başvurabilirler, ancak işsizlik ödeneği geçirdikleri iş günleri kadar kesinti yapılacaktır.



Son Güncelleme: 03.09.2020 23:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-devletIşsizlik Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı

Popüler Haberler

E-Devlet İşsizlik Maaşı ve Ödeneği Başvuru koşulları nelerdir?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aday kadrolar?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Evlenen kadın çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilir mi?
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ÖSYM 2020 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Safer Ayı kaza bela ayı mıdır? Safer Ayının gerçek mahiyeti Diyanet İşleri açıklaması
Cimer İletişim Şikayet Hattına Başvuru Nasıl Yapılır? Cimer Başvuru Sorgulama
2020 emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2020 Emlak vergisi ödeme takvimi
Şampiyon Dizisi Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Yaygın hakkında bilgiler
Ersun Yanal istifa etti mi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Altın ne kadar oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
TELE1 kanalı neden kapatıldı? Tele1 TV kaç gün kapalı kalacak?
Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.