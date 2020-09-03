E-Devlet İşsizlik Maaşı ve Ödeneği Başvuru koşulları nelerdir?

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapmak için e-devlet şifresini almanız gerekmektedir. Her vatandaşın şahsi e-devlet şifresi PTT şubesinden tahsis edilir ve 2 TL karşılığında kullanılır. E-devlet şifresi ile giriş yaptığınızda ihtiyacınız olan kısmı bulabilir, başvurabilir veya sorgulayabilirsiniz.

Hızla gelişen teknolojilerin yaygın kullanımı, devlet işlerinde birçok hizmetin teknolojiye aktarılmasına neden olmuştur. Bu sayede vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve hızlı hizmet sunulabilir. Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden her konuda bilgi alabilirler. Aynı şekilde başvuru işlemlerini, sorgulamaları veya ödeme işlemlerini bu sistem üzerinden işleyebilir. Birçok kurum ve devlet dairesi bu sistem ağı içerisinde daha iyi hizmet vermeyi hedeflerken, bazı hataları, özellikle bazı sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

E-devlet sistemi, sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan hizmetlerin İŞKUR ve PTT ile daha hızlı bilgi paylaşımı yapabilmesi için işsizlik maaşı başvurularını kabul edebilmektedir. İşverenler ve sosyal güvenlik kurumlarına bağlı çalışanlar da ücret ve sigorta işlemlerini yürütmek için İŞKUR ile bağlantı kurmaktadır. İşsizlik ücreti konusu da İŞKUR departmanı tarafından düzenlenmektedir.

Bu, sosyal güvenlik kurumu tarafından hesaplanan bir fırsattır. E-devlet sistemi vatandaşların ziyaretlerini ve bu kurumlarla iletişimini kolaylaştırır. Ancak devlet dairesinde beklemekten veya bazı olumsuz etkilere neden olmaktan kaçınmıştır. Bu elektronik hizmetin yardımıyla insanların yurttaşların dezavantajlı durumlarından yolsuzluk, rüşvet ya da tercih şeklindeki korkusu ortadan kalktı.

Sigortalı bir işyerinde kendi isteğiniz dışında işten çıkarılırsanız işsizlik ödeneği başvurusunda bulunabilirsiniz. İ-KUR birimi üzerinden e-devlet sistemi üzerinden işsizlik aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için vatandaşların belirli standartlara uyması gerekiyor. Aksi bir durum yoksa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra İŞKUR servisi ile butona tıklamanız gerekmektedir.

İşsizlik parası başvurusu, bu düğmenin seçenekler bölümünde bulunmalıdır. Vatandaşa ibraz edilen işsizlik yardım formu eksiksiz doldurulmalıdır. Bu formda istenen bilgiler SSK kayıt numarası, il ve hareket tarihidir. Bu bilgiler neticesinde Uygula butonuna tıklandığında başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvuru formu İŞKUR tarafından incelenir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Sonuçlanır?

Başvurunun İŞKUR tarafından onaylanıp onaylanmadığına dair bilgi, başvurudan sonra en az 15 ila 20 gün süreyle başvuruda bulunan vatandaşlara bildirilecektir. Vatandaşlar, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde işsizlik ödeneği başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 30 gün sonra başvurular kabul edilmeyecektir. İşsizlik ödeneği başvurusu süresi 30 günü aşarsa, gün sayısı ödenmesi gereken maaşından düşülür.

30 iş günü uyarısı olup olmadığına bakılmaksızın (bu işsizlik aylığı başvuru sürecidir) dikkat edilmelidir. Uygun koşullar altında, 180 günlük bir işsizlik ödeneği, geciken günlerin sayısını azaltacaktır. OECD ülkeleri dikkate alındığında, vatandaşların bu hakkı elde etmeleri için gereken koşullar biraz ağır. Bu şartlardan biri 120 gün kesintisiz prim ödemesidir.

İşsizlik Ücreti İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

120 gün sigorta primini kesintisiz ödeyen çalışanlar için sigortalı oldukları gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücretler damga vergisinden de düşülecektir. İşsizlik sigortası fonunda biriken toplam tutara bakıldığında işsizlik oranı ve kazanılan haklar çok düşük görünmektedir. 30 günlük başvuru süresinin aşılması ve 60 gün sonra başvuru yapılması halinde maaş alma hakkı 180 günden 150 güne indirilecektir.

İşveren, sigortalı olarak çalışan bir vatandaşı herhangi bir sebep olmaksızın (ehliyetsizlik veya sağlık sorunları gibi) işten çıkaran işverenden işsizlik yardımı alır. Amaç, çalışanların işsizlik sırasında ekonomik kayıplar yaşamasını önlemektir. İlk öncelik, çalışanın işi gönüllü olarak sona erdirmemesidir. İş sözleşmesinin feshinden sonra 120 gün süreyle prim ödemesine devam edilmesi gerekmektedir. Sadece bazı durumlarda 120 gün prim ödenmemesi, ancak iş sözleşmesinin yenilenmesi kesinti sayılmaz.

Bu durumlar:

Hastalık,

Ücretsiz izin / Ücretsiz izin

Disiplin eylemi gözaltı,

Mahkûmiyetsiz tutukluluk,

Kısmi istihdam,

Genel hayatı etkileyen durumlar,

Finansal Kriz,

Doğal afet

30 günden az aile hizmeti süresi harcamak,

Kısa vadeli işçi ödeneği

Yarım iş ve yarı ücret.

İşveren, işsizlik parası başvurusu için gerekli belgeleri İŞKUR sistemine gönderecektir. Başvuru sürecinde vatandaşların herhangi bir belge sunması gerekmemektedir.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik parası başvuru süresi 30 gün olup, İŞKUR birimleri ortalama işsizlik parası başvurusundan sonra 15-20 gün içinde onay mesajını alacaktır. Web üzerinden e-devlet sistemi veya İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yaparken aynı kanallardan da bilgi alabilirsiniz. Özellikle e-devlet sistemi üzerinden sisteme giriş yapmak için sadece e-devlet şifresi kullanıldığında, başvuru sorgulama sürecine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

İstifa Eden Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşverenleri kendi istekleri doğrultusunda iş sözleşmesini fesheden çalışanların benimsediği işsizlik ücretlerinin ilk şartı, işverenin iş sözleşmesini feshetmesidir. Yalnızca belirli durumlarda değiştirilebilir. Bununla birlikte, işsizlik ödeneği alabilmek için tüm resmi şartlar yerine getirilmiştir, ancak işten çıkarma işten çıkarılma konusu ise, işsizlik ödeneği başvurusu, eğitim ve iyi niyet kurallarına uymadığı için olumlu sonuç vermeyecektir. Öte yandan, kısa süreli istifa etmek isteyen çalışanlar işten ayrılıyor ve işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmuyor.

Ne Kadar Süreyle İşsizlik Parası Alabilirim?

İşsizlik ödeneği alma süresi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

600 gün çalışmış ve sigorta primlerini tam olarak ödemişseniz 6 aydır.

900 gün çalışıyorsanız ve sigorta priminin tamamını ödediyseniz 8 aydır.

1080 gün çalışıyorsanız ve sigorta primi ödemişseniz 10 aydır İşsizlik parası alabilirsiniz.

İşsizlik Aylığı Alanlar Sağlık Sigortasından Yararlanabilir Mi?

İşsizlik parası almaya hak kazanan vatandaşlar, işsizlik parası süresince genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

İşsizlik Ödeneği İçin Ne Kadar Süreyle Başvurmalıyım?

İşten çıkarılma belgesini aldıktan sonra, işsizlik ödeneği için başvurabilirsiniz. Başvuru süreniz 30 günü geçmemelidir. 30 günü aşan hak sahipleri tekrar başvurabilirler, ancak işsizlik ödeneği geçirdikleri iş günleri kadar kesinti yapılacaktır.