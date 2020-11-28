E-devlet ile seyahat izin belgesi alma işlemleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelmesi ile birlikte hafta sonları seyahat etmek isteyen pek çok kişi e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesini nasıl alacağını araştırmaya başladı. Özellikle seyahat etmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile birlikte seyahat izin belgesi almaları zorunlu hale getirildi.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

lar e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Ayrıca ALO 199 çağrı merkezi aranarak temsilciye seyahat izin belgesi talep edilebilmektedir. Yapılan başvurular Seyahat İzin Kuruluna aktarıldıktan sonra değerlendirilmeye alınıyor ve sonuç olumlu olursa başvuru sahibine SMS ile bilgi veriliyor.

Özellikle yıl sonuna kadar uygulanmasına karar verilen hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi haline gelen seyahat izin belgesi e-Başvuru, ALO 199, valilik ve kaymakamlıklardan alınabilecek. Seyahat edebileceklerin listesi ise İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre,

‘Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup asıl ikametine ettiği yere dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakatti olmak isteyen(en fazla 4 kişi), ikameti olan şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olan ancak kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, araç plakası ve seyahatini gösteren , bilgi ile ibraz edenler), askerliğini tamamlayarak ikamet ettiği yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından çıkışı verilen.’ kişiler seyahat izin belgesi alarak sokağa çıkma kısıtlamalarında seyahat edebilecekler.

65 yaş üzeri seyahat edebilir mi?

Seyahat etmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgeye göre seyahat izin belgesi almaları zorunludur.