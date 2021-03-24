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E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? Edevlet diploma sorgulama işlemleri

Lise öğrencileri mezun olurken internet üzerinden mezuniyet belgesini nasıl alacağını merak ediyor. E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? E-devlet diploma sorgulama işlemlerini yapmak için haberimize göz atabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:02
E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? Edevlet diploma sorgulama işlemleri
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28 Ocak 2021 tarihi ile artık lise mezuniyet belgesini öğrenciler e-devlet üzerinden alabilecekler.  Öğrencilere intenet üzerinden kolaylık sağlanırken bu işlemi yapmak için birkaç şartın sağlanması gerekmektedir.

Hizmetten faydalanmak için 2008 yılı ve sonrası için ortaöğretim kurumlarında mezuniyet bilgileri sorgulanmaktadır. 2008 yılı öncesi mezun olanlar talep edilen belgeler mezun olunan kurumlardan başvurarak temin etmesi gerekir. Eğer kurum kapanmış ise İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak ulaşabilir. 2007 öncesinde mezun olanlar lise diplomalarını sorgulayamaz. Okullara giderek artık lise diploması almak gerekmezken e-devlet ile diplomanızı almak artık çok kolay. Gerekli yerlere verilecek bilgiler arasında yer alan eğitim öğretim diploması arasında yer alan lise ise bu süreçte önemli etkenler arasında. E-devlet liseyi bitirmiş kişiler için bu süreçte kolaylık sağladı. 

 E-devlet üzerinden lise mezuniyet belgesine nasıl bakılır?

 E-devlet üzerinden lise diplomanızı kontrol etmek için e-devlet sitesine girerek Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama kısmından belgenizi sorgulayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden lise mezuniyet belgesini sorgulamak için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.03.2021 11:02
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Anahtar Kelimeler:
E-devletLiseMezuniyetSorgulama
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