İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? 2020 Ücretsiz kredi risk raporu artık E-devlette!

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi risk raporu artık E-devlette! hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 23.08.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

23 Ağustos 2020 Pazar 04:39
E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? 2020 Ücretsiz kredi risk raporu artık E-devlette!
Takip Et:

Günümüzde pek çok kişi maddi olarak sorun yaşadıkları için bankaların kredi kampanyalarından faydalanmak istemektedirler. Bankaların kredi kampanyalarından faydalanabilmek için öncelikle bazı koşulların sağlanması gerekli olmaktadır. Bu koşulların başında kredi puanları gelmektedir. Hiçbir banka kredi puanı düşük olan bir müşteriye kredi paketlerini sunmamaktadır. Kredi puanları müşterilerin daha önce bankalardan aldıkları hizmetler sırasında sergiledikleri ödeme tutumlarına göre şekillenmektedir.


Bu bağlamda bankaların kredi hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi puanlarının ne kadar olduğunu da öğrenmek istemektedirler. Müşteriler kredi puanlarının kaç olduğunu öğrenebilmek için cüzi miktarda ücretler ödeyerek sorgulama yapabilmektedirler. Diğer yandan E-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamayı yapmak için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmamaktadır.

E-Devlet ile Kredi Risk Raporu Nasıl Alınır?

E-devlet sistemine şifreler ile giriş yapılması sonrasında kredi kayıt bürosu kısmına girilmesi gerekmektedir. Burada kredi risk raporu görüntülendikten sonra kişilere bir şifre gönderilecektir. Bu işlem sonrasında KKB sayfası üzerinden herhangi bir ücret talep edilmeden sorgulama yapılabilmektedir.

Kredi Notu Hakkında

Ülkemizde kredi notu ortalaması 1300 olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen kişilerin en az 1300 kredi notu puanına sahip olması gerekli olmaktadır. Maksimum kredi notu puanı ise 1900 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki kısımda kredi notu puanlama sıralaması yer almaktadır.

  • 900-1000 Çok Riskli
  • 1001- 1200 Riskli
  • 1201- 1300 az riskli 
  • 1301- 1500 iyi 
  • 1501- çok iyi


Son Güncelleme: 23.08.2020 04:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Aleyna Tilki Dubai tatil pozuyla gündem oldu
2019 YÖKDİL Sonbahar Dönemi Sınavı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak? 2020 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödeme miktarları
Süt Parası ve emzirme ödeneği 2020 yılında ne kadardır? Süt parası nasıl alınır?
Selin Ciğerci'nin gelin çiçeğini kim kaptı? Kapışmada ortalık karıştı
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
Kredi notu nasıl hesaplanır?
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.