E Devlet ile EGM ehliyet sorgulama işlemleri

Günümüzde artık ehliyet sorgulaması için sadece Tc kimlik numarası gerekiyor. Ehliyet sorgulaması, ehliyet işlem takibi, ehliyet başvurusu, ehliyet sınav sonuçları gibi sorgulamaları yapmak için pek çok yöntem mevcuttur. Peki bu yöntemler nelerdir? İşte detaylar...

E Devlet üzerinden Ehliyet sorgulama

E Devlet'e Tc kimlik numaranızla giriş yaparak e hizmetler kısmından Emniyet’i seçerek ‘araç plakasına yazılan ceza sorgulama’ seçeğini seçmelisiniz ve daha sonra Araç plakası ve TC kimlik numarası bilgilerinizle sorgulama işlemini tamamlamış oluyorsunuz.

Bu adresten hızlı bir şekilde sorgulama yapabilirsiniz https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden sorgulama

E Devlet üzerinden Ehliyet bilgileri sorgulama

EGM’nin https://www.egm.gov.tr/ adresine tıklayarak sağ üstte yer alan işlemler bölümüne tıklayıp Trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğini seçmelisiniz. Ve sorgulama ilemi sonunda cezalarınızı görebilrsiniz. Ayrıca sorgulamanızı indirerek çıktı alabilirsiniz.

E Devlet üzerinden Ehliyet bilgileri sorgulama yapılacağı gibi sürücü belgesi başvurusu yapıp süreci de oradan takip edebilirsiniz.

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu adresine girip sisteme giriş yaparak karşınıza çıkacak olan listede Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulama seçeneğini seçmelisiniz. Başvurunuzu sorgulamak ‘Sürücü Belgesi Başvuru Durumunu Sorgula’ seçeneğini seçmelisiniz.

Ayrıca Ehliyet sınav sonuçlarınızı da MEB ve e devlet üzerinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirsiniz.