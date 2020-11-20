E Devlet ile abonelik iptali nasıl yapılır?

İnsanlar günlük hayatlarına devam edebilmek için birçok alanda abonelik sağlamalıdır. Özellikle aboneliklerde elektrik, su, gaz ve telefon gibi birçok konuda kullanım hakkı sağlamaktadır. Ancak, kolayca abone olunan birçok işlemi iptal etmek çok zor olmaktadır. Bu sorundan şikâyet eden vatandaşlar kolay yollarını aramak için araştırma yapmaktadır. E-devlet üzerinden abonelik iptalinin detayları merak edilmektedir.

Abonelik işlemlerini kısa sürede gerçekleştirirken, abonelik sistemi hizmetlerini kullanan bölümler genellikle abonelik iptali konusunda pek çok zorluğa neden olmaktadır. Üyelikten çıkmak isteyen vatandaşlar birçok ayrıntıyla uğraşmak zorunda kalmaktadır.

Artık Abonelikler E-Devlet Üzerinden İptal Edilebilecek

Milyonlarca insanı ilgilendiren bu yeni karar geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Vatandaş abonelik işlemleriyle ilgili zor prosedürler artık mümkün olmayacak. İnsanları yoran, hatta iptal kararlarından vazgeçtiren şirketler, yeni düzenlemeler uyarınca abonelikleri derhal iptal etmek zorunda kalacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan yeni karar kapsamında, üyelikten çıkmak isteyen vatandaşlara yönelik işlemler kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemenin ardından aboneliğini iptal edecek olan vatandaşların artık şirketle konuşması gerekmeyecek.

E Devlet Üzerinden Abonelik İptali Nasıl Yapılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yeni kararına göre abonelik artık e-devlet sistemi üzerinden iptal edilecek. Herhangi bir konu aboneliğini iptal etmek isteyen vatandaşlar, e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla işlem yapabilecekler.

E-devlet üzerinden abonelik nasıl iptal edilir? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir: Kurum üzerinden abone olan ve bundan sonra aboneliğini iptal etmek isteyen vatandaşlar. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra abonelik işlemini iptal edebilecekler.

Abonelik iptal işleminin alınmasından sonra vatandaşın aboneliği 24 saat içinde herhangi bir zorluk yaşanmadan iptal edilecektir. Bu sayede vatandaşların aboneliklerini iptal etme veya şirkete belge hazırlama ve sunma zorunluluğu tamamen ortadan kalkmış olacak.

Abonelik İptalleri Temassız Şekilde Gerçekleştirilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu yeni kararı iki önemli nedenden dolayı aldı. Bu nedenlerden biri, özellikle Koronavirüsü döneminde aboneliği iptal etmek için firmaya giderek vatandaşların iletişim kurmasını ve risk almasını engellemektir. Bir diğer neden ise firmanın aboneliğin iptali sürecinde yaşanan zorlukların önüne geçip kısa sürede iptal etmesi.

Firmalar, aboneliklerini iptal etmek isteyen abonelerden gelen e-devlet sistemleri üzerinden nakil, devir ve dondurma gibi talepleri takip etmek ve işlemleri bir an önce tamamlamak zorunda kalacak. Böylelikle uzun soluklu çabalar ve abonelik iptali nedeniyle vatandaşların şirkete gitmesi veya büyük zorluklarla karşılaşması engellenecek.