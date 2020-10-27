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e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu işlemleri

Pek çok işlemin oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-devlet sisteminde artık abonelik fesih başvuruları da yapılabiliyor. Dakikalar içinde abonelikler iptal edilebiliyor.

27 Ekim 2020 Salı 00:02
e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu işlemleri
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Ülkemizde intenet, telefon ve TV abonelerinin senelerdir beklediği hizmet bugün itibariyle kullanılmaya başlandı. Abonelik fesih başvuruları artık e-devlet sistemi üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

E-devlet Üzerinden Abonelik Fesih Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sabit ya da mobil hat, kablo TV ve intenet aboneliklerinin iptal edilmesi için yapılan abonelik fesih işlemleri artık e-devlet sisteminden yapılabilecek. İptal edilen abonelikler 24 saat içinde ilgili kuruma gönderilecek ve ücretlendirmesi durdurulacak. Ardından kişilerin kurumla olan ilişkileri sona erecek.

E-devlet sistemi üzerinde iptal işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sonrasında ilgili sayfaya ulaşmak için aşağıdaki linke tıklanabilmektedir.


Burada aboneliğin iptal edilmesi istendiği firmanın seçilmesi gerekli olmaktadır. Firmanın seçilmesi ardından abonelik sorgulama kısmında fesih başvurusu yap seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması ardından iptal süreci yine aynı sayfadan sorgulama ekranı aracılığı ile takip edilebilmektedir.

Uygulamaya yeni alınan bir uygulama olduğundan sistemde yavaşlamalar olabilmektedir. Sayfaların yüklenmesinin beklenmesi, yüklenmemesi halinde sayfaların yenilenmesi ya da birkaç dakika sonra yeniden denenmesi önerilmektedir. İptal başvurularının iletilmesi halinde 24 saat içinde ücretlendirme durdurulmaktadır. 7 gün içinde ise tümüyle iptal işlemi gerçekleşmektedir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
E-devletAbonelik Fesih BaşvurusuAbonelik Iptal
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