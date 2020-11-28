İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

E-Devlet HGS geçiş ihlali ve HGS bakiyesi nasıl sorgulanır?

Otoyol ve köprüleri sıklıkla kullanan vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi HGS bakiyesinin nasıl sorgulanacağıdır. Pek çok araç sahibi, e-Devlet HGS geçiş ihlali ve HGS bakiyesi nasıl sorgulanır? sorularını araştırmaktadır.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
E-Devlet HGS geçiş ihlali ve HGS bakiyesi nasıl sorgulanır?
Takip Et:

Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandırılan HGS karayollarına tüm yollardan otobanlara çıkarken PTT müdürlükleri tarafından denetimin sağlaması için geliştirilen bir sistemdir. Pek çok araç sahibinin şehir dışına çıkarken alması gereken HGS’nin nasıl alınacağı, nereden alınacağı ve ücreti merak edilmektedir.


HGS kartının içerisinde bakiye olmadığı veya eksik olduğu durumlarda geçiş ihlali yapıldığına dair uyarı verir. HGS geçiş ihlali yapan vatandaşlar ise ihlal bilgilerinin nasıl sorgulayacağını merak ediyor.

HGS Bakiye nasıl sorgulanır?

HGS kartları içerisinde bulunan bakiyeler otoyol ve köprülerden geçişi sağlamaktadır. HGS bakiye sorgulama işlemleri ise bankalar, PTT şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. HGS bakiye sorgulamada vatandaşların en fazla kullandığı yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalardır. E-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra arama motoruna ‘HGS Bakiye Sorgulama’ yazılması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı HGS sistemine plaka bo ile giriş yapılarak sorgulama işlemi yapılabilir.

Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği bir diğer yöntem ise 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralarından herhangi birisini arayarak operatörlerden HGS bakiye sorgulamasıdır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 10:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HgsBakiyeGeçiş IhlalSorgulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku
Kadıköy'de silahlı market soygunu! 4 bin lira çaldılar
Kadıköy'de silahlı market soygunu! 4 bin lira çaldılar
DASK kapsamı nedir? Evde bulunan eşyalar kapsama giriyor mu?
DASK kapsamı nedir? Evde bulunan eşyalar kapsama giriyor mu?
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!

Popüler Haberler

E-Devlet HGS geçiş ihlali ve HGS bakiyesi nasıl sorgulanır?
Kasım 2020 sıfır araç kampanyaları 0 - 0,99 kredi imkanları ile
TESA Vakfı Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs başvuruları başladı
A101, Bim, Şok, ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
YÖK 2020-2021 Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?
2020-2021 POMEM ve PMYO polis alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
2020 ÖSYM önlisans branş başarı durumu sıralama listesi ne zaman açıklanır?
ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınavları ne zaman başlıyor?
Zahide Yetiş programı bitti mi neden bitti?
Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? AVM yeni çalışma saatleri
KOSGEB 3 ay kredi borcu erteleme
Web tarayıcıdan oynanan en iyi ücretsiz browser oyunları listesi
Çocukluk dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Aras Bulut İynemli'nin asker hali gündem oldu! İşte Çukurun Yamaç'ının asker fotoğrafı
TOKİ Ağrı Kura Çekilişi Yapıldı! Toki Ağrı Kura Çekiliş Sonuçları!
THY yeni kargo şirketi kuruyor! THY yeni hava kargo şirketi ne zaman açılacak?
Fox TV Bir Annenin Günahı bitti mi, final yapacak mı?
A101 10 Aralık 2020 Perşembe indirimli ürünler kataloğunda hangi indirimler var?
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 ÖSYM DGS ne zaman? Dikey geçiş sınav tarihi belli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.