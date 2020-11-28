E-Devlet HGS geçiş ihlali ve HGS bakiyesi nasıl sorgulanır?

Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandırılan HGS karayollarına tüm yollardan otobanlara çıkarken PTT müdürlükleri tarafından denetimin sağlaması için geliştirilen bir sistemdir. Pek çok araç sahibinin şehir dışına çıkarken alması gereken HGS’nin nasıl alınacağı, nereden alınacağı ve ücreti merak edilmektedir.

HGS Bakiye nasıl sorgulanır?

HGS kartının içerisindeolmadığı veya eksik olduğu durumlardai yapıldığına dair uyarı verir. HGS geçiş ihlali yapan vatandaşlar ise ihlal bilgilerinin nasıl sorgulayacağını merak ediyor.

HGS kartları içerisinde bulunan bakiyeler otoyol ve köprülerden geçişi sağlamaktadır. HGS bakiye sorgulama işlemleri ise bankalar, PTT şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. HGS bakiye sorgulamada vatandaşların en fazla kullandığı yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalardır. E-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra arama motoruna ‘HGS Bakiye Sorgulama’ yazılması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı HGS sistemine plaka bo ile giriş yapılarak sorgulama işlemi yapılabilir.

Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği bir diğer yöntem ise 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralarından herhangi birisini arayarak operatörlerden HGS bakiye sorgulamasıdır.