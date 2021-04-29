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E-devlet görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi!

17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanmadan muaf olup işine gidecek olan vatandaşların almasının zorunlu olduğu görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:56
E-devlet görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi!
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Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında vaka sayılarının artması ve kısmı kapanma ile birlikte düşüşe geçmemesi sebebiyle alınan tam kapanma bugün itibariyle başladı.

Ülke genelinde 17 Mayısıs 2021 sabah saat:05.00'a kadar uygulanacak olan tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından, sehirler arası seyahat yasaklarından muaf olan İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen görevlerde çalışan kişiler görev belgeleri yanında olmak şartıyla dışarıya çıkabiliecekler.

E-devlet görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi

İçİşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede belirtilen şartları taşıyan kişiler yarından itibaren işlerine gidebilmek için yanlarında taşıması zorunlu olan görev belgelerini e-devlet üzerinden almaya başladı. Ancak sistem aktif olmasıyla birlikte yoğunluk sebebiyle kilitlendi ve bir çok kişi görev belgesini oluşturamadı.

Bakanlıktan açıklama :'Endişeye gerek yok'

Yaşanan yoğunluk sebebiyle kilitlenme yaşandığını duyuran İçişleri Bakanlığı, vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığını, sistemin aniden yapılan yoğun başvuru sebebiyle kilitlendiğini duyurdu.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
E DevletGörev Belgesi
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