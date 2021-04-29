Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında vaka sayılarının artması ve kısmı kapanma ile birlikte düşüşe geçmemesi sebebiyle alınan tam kapanma bugün itibariyle başladı.

Ülke genelinde 17 Mayısıs 2021 sabah saat:05.00'a kadar uygulanacak olan tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından, sehirler arası seyahat yasaklarından muaf olan İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen görevlerde çalışan kişiler görev belgeleri yanında olmak şartıyla dışarıya çıkabiliecekler.

E-devlet görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi

Bakanlıktan açıklama :'Endişeye gerek yok'

İçİşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede belirtilen şartları taşıyan kişiler yarından itibaren işlerine gidebilmek için yanlarında taşıması zorunlu olan görev belgelerini e-devlet üzerinden almaya başladı. Ancak sistem aktif olmasıyla birlikte yoğunluk sebebiyle kilitlendi ve bir çok kişi görev belgesini oluşturamadı.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle kilitlenme yaşandığını duyuran İçişleri Bakanlığı, vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığını, sistemin aniden yapılan yoğun başvuru sebebiyle kilitlendiğini duyurdu.