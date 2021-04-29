Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında vaka sayılarının artması ve kısmı kapanma ile birlikte düşüşe geçmemesi sebebiyle alınan tam kapanma bugün itibariyle başladı.
Ülke genelinde 17 Mayısıs 2021 sabah saat:05.00'a kadar uygulanacak olan tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından, sehirler arası seyahat yasaklarından muaf olan İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen görevlerde çalışan kişiler görev belgeleri yanında olmak şartıyla dışarıya çıkabiliecekler.
E-devlet görev belgesi sayfası yoğunluktan kilitlendi
Bakanlıktan açıklama :'Endişeye gerek yok'
Yaşanan yoğunluk sebebiyle kilitlenme yaşandığını duyuran İçişleri Bakanlığı, vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığını, sistemin aniden yapılan yoğun başvuru sebebiyle kilitlendiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 29.04.2021 22:56