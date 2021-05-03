e Devlet girişi çalışma, görev izin belgesi sorgulama ve belge çıkarma

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile beraber üretim tesislerinde, tedarik firmalarında ve hizmet sektöründe açık olan işletmelerde çalışanların sokağa çıkmaları ve sadece işe gidip gelmelerini sağlayan çalışma belgesi E Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı.

İlk günden itibaren yaşanan yoğun talep nedeniyle sıkıntı yaşanan sistem sebebi ile çalışma belgelerinin manuel doldurulmasına müsade edildi. Buna göre açık olan işletmeler çalışanlarına çalışma belgeleri el ile doldurulacak. Bunun süresi ise 2 Mayıs Pazar günü bitiyordu ama yaşanan tıkanıklık nedeniyle bu süre cuma gününe kadar uzatıldı. Açık olan işletmelerde çalışanlar manuel olarak bir süre daha çalışma belgelerini manuel olarak doldurabilecekler.

TC Kimlik numarası ve E devlet şifrenizle beraber E devlet sistemine girerek İçişleri Bakanlığı sistemine tıklayın ve çalışma belgesi sekmesine tıklayarak çalışma belgesini alabilirsiniz.

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