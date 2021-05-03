İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

e Devlet girişi çalışma, görev izin belgesi sorgulama ve belge çıkarma

Tam kapanma ile birlikte çalışması elzem olanlar için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre e devlet üzerinden çalışma belgesi alma zorunluluğu getirildi. E devlet'ten çalışma izin belgesi nasıl alınır? E Devletten çalışma belgesi nasıl çıkartılır? E devlet çalışma izin belgesi alma nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:21
e Devlet girişi çalışma, görev izin belgesi sorgulama ve belge çıkarma
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile beraber üretim tesislerinde, tedarik firmalarında ve hizmet sektöründe açık olan işletmelerde çalışanların sokağa çıkmaları ve sadece işe gidip gelmelerini sağlayan çalışma belgesi E Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı.

İlk günden itibaren yaşanan yoğun talep nedeniyle sıkıntı yaşanan sistem sebebi ile çalışma belgelerinin manuel doldurulmasına müsade edildi. Buna göre açık olan işletmeler çalışanlarına çalışma belgeleri el ile doldurulacak. Bunun süresi ise 2 Mayıs Pazar günü bitiyordu ama yaşanan tıkanıklık nedeniyle bu süre cuma gününe kadar uzatıldı. Açık olan işletmelerde çalışanlar manuel olarak bir süre daha çalışma belgelerini manuel olarak doldurabilecekler.

TC Kimlik numarası ve E devlet şifrenizle beraber E devlet sistemine girerek İçişleri Bakanlığı sistemine tıklayın ve çalışma belgesi sekmesine tıklayarak çalışma belgesini alabilirsiniz.

ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E DevletÇalışma Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 4 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı? e Devlet çalışma izin belgesi alma son tarih ne?
Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı? e Devlet çalışma izin belgesi alma son tarih ne?
Tam Kapanma tarihinin bitmesine kaç gün kaldı, ne zaman bitecek?
Tam Kapanma tarihinin bitmesine kaç gün kaldı, ne zaman bitecek?
Döviz büroları açık mı? Bugün 3 Mayıs döviz büroları çalışıyor mu?
Döviz büroları açık mı? Bugün 3 Mayıs döviz büroları çalışıyor mu?
Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?
Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?
Şok market 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününde hangi ürünler satılacak? İşte indirimli ürünler
Şok market 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününde hangi ürünler satılacak? İşte indirimli ürünler

Popüler Haberler

e Devlet girişi çalışma, görev izin belgesi sorgulama ve belge çıkarma
Günlük burç yorumları; 4 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
Borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı? e Devlet çalışma izin belgesi alma son tarih ne?
Tam Kapanma tarihinin bitmesine kaç gün kaldı, ne zaman bitecek?
Döviz büroları açık mı? Bugün 3 Mayıs döviz büroları çalışıyor mu?
Ramazan ayı 21. gece namazı nasıl kılınır, 21. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri
Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Show TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Fox TV Kefaret tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?
Masum 408.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Survivor Panorama 2021 sunucuları kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.