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E-Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Birçok kişiyi yakından ilgilendiren emeklilik başvurusu artık e-devlet sistemi üzerinden kısa sürede yapılabiliyor. E-devlet üzerinden nasıl emeklilik başvurusu yapılacağını yazımızda yer verdik.

10 Ocak 2021 Pazar 09:18
E-Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır?
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E-devlet sisteminden emeklilik başvurusunda bulunmak için ilk öncelikle emeklilik şartlarının sağlanması gerekiyor.2021 yılında emeklilik başvurusu iki şekilde yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinden başvurular şu şekilde yapılabilmekte;

-SGK merkezine gerekli evraklar ile gittiğinizde emeklilik başvurusunda bulunmak istediğinizi söyleyince tarafınıza tahsis talep ve beyan taahhüt formu verilecek. Formu doldurduktan sonra, emeklilik başvurusu için istenen evraklarla beraber görevliye verin.

-Emeklilik sonucunuzu Sosyal Güvenlik Kurumunun yoğunluğuna ve emekli olmak istediğiniz sigorta kollarına göre değişiklik gösterebilecek ve yaklaşık olarak iki hafta içinde sonucu bildirilir.

E-devlet sistemi üzerinden SSK 4A emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden 4A emeklilik başvurusu yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

-www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapın.

-E-devlet içinde bulunan kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş yaptıktan sonra ‘4A Emeklilik Kaydı’ kısmına girin.

-Daha sonra ‘Kimlik Doğrulama’ kısmına tıklayın.

-Ardından 4A emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN

E-devlet emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilik başvurusunu SGK’nın yeni uygulaması Doküman Yönetim Sistemi ile kısa sürede takibini yapabilirsiniz. Emeklilik başvuru sorgulama e-devlet üzerinden şu şekilde yapılır;

-e-Devlet sistemine giriş yapın

-Daha sonra  “Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip” adlı uygulamayı açın.

-Sonrasında “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın.

-Uygulama sizi Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî sitesine yönlendirecek. Ardından “Uygulamaya Git” kısmına tıklayın.

 -Sonra emeklilik başvurunuzu yapıldığı yılı seçerek “Sorgula” butonuna basın. Böylece emeklilik başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Emeklilik başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Emeklilik başvurusu sırasında istenen belgeler şu şekildedir;

-Vergi muafiyet belgesi

-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

-Tahsis talep beyan taahhüt belgesi

Emeklilik ikramiyesi ne zaman yatar?

Emeklilik başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınan başvuru yaklaşık 1 ay içinde kişiye bildirilir. Başvurunuz onaylandıktan sonraki 1 ay içinde de emekli ikramiyesi hesaba yatar.



Son Güncelleme: 10.01.2021 09:18
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSosyal Güvenlik KurumuEmeklilik
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