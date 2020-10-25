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E-devlet emekli ilaç kesintisi sorgulama işlemi

Emekli vatandaşlarımız herhangi bir sağlık sorununun oluşması durumunda ilaç ihtiyacı duymaktadır. Bundan dolayı emekli vatandaşlarımızın emekli maaşlarından ilaç kesintisi yapılmaktadır. Emekli vatandaşlarımız emekli ilaç kesintisi sorgulama işlemini merak ediyor.

25 Ekim 2020 Pazar 12:18
E-devlet emekli ilaç kesintisi sorgulama işlemi
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Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaşımı vardır. Emekli vatandaşlarımız herhangi bir sağlık sorununun oluşması durumunda ilaç ihtiyacı duymaktadır. Bundan dolayı emekli vatandaşlarımızın emekli maaşlarından ilaç kesintisi yapılmaktadır. Emekli vatandaşlarımız emekli ilaç kesintisi sorgulama işlemini merak ediyor.

Emekli Maaşından Hangi Kesintiler Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden emekli maaşında yapılan tüm kesintileri detaylı olarak görebilirsiniz. Bunları görebilmek için;

  • E-devlet sistemine girin.
  • Sonrasında ilgili kuruma girin.
  • Arama kısmındaki bilgiler doldurun.
  • Ardından hangi sigorta tipine bağlıysanız ona tıklayarak emekli maaşınızdaki kesintileri görebilirsiniz.

Ayrıca şu nedenlerden dolayı emekli maaşınızdan kesintiler yapılmış da olabilir;

  • Devlet kurumlarına borçlu olmanız durumunda aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır. Bunun için icra takibine düşmesi lazımdır.
  • Nafaka borcunuz olduğunda kesilir. Maaşınız nafakadan azsa tüm maaşınıza el koyulur.
  • Emekli olduğunuz halde çalışıyorsanız maaşınızdan SGK destekleme prim kesintisi alınır.
  • Muayene ücreti, reçete ve ilaç katılım payları da maaştan kesilir.

Emekli Maaşı İlaç Kesintisi

Emekli vatandaşımızın hastaneye gitmesi durumunda, ilaç alması durumunda ya da ayakta muayene olması durumunda maaşlarından kesinti yapılmaktadır. Bu kesinti %10 civarında olmaktadır. Ayrıca yazılmış reçetelerden de ücret alınmaktadır.

Reçete Ücreti

  • 1 kutudan 3 kutuya kadar yazılmış ilaçlardan 3 lira alınmaktadır.
  • 3 kutudan fazla ilaç alınması durumunda her yazılan ilaç için 1 TL ödenmektedir.

Bu miktarlar sonraki ayın emekli maaşına devreder. Muayene sonrasında eczaneye gidildiğinde eczane sizden katılım payı ücreti de alır. Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanan kişiler bu ücreti ödemek zorundadır. SGK’nın karşıladığı ilaçlar için katkı payı ödenmektedir. Zaman zaman ücret alınmaz. Çünkü bazı ilaçların ücretinin tamamını SGK ödemektedir.

  • Sigortalı çalışıp da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden %20 oranında katkı payı alınır.
  • Emekli kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ise %10 katkı payı alınmaktadır.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Nelerdir?

  • Dispanserler
  • Sağlık Ocakları
  • Resmi Kurumlar
  • Sağlık İstasyonları
  • Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezleri

İkinci Basamaklı Sağlık Kuruluşları Nelerdir?

  • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
  • Devlet Hastaneleri
  • SSK ve diğer resmi hastaneler

Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları Nelerdir?

  • Üniversite hastaneleri,
  • Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Üniversite hastaneleri.

Sağlık Kuruluşları Ücretleri Ne Kadar?

  • Özel sağlık hizmetleri için 12 TL alınır.
  • Diğer sağlık kurumları ise 5 TL alır.

Katılım Payı


İlaç ve muayene ücreti olarak katılım payı alınmaktadır. Emeklilerden %10 katılım payı alınırken, çalışan kişilerden de %20 katılım payı alınmaktadır. Emeklilerin katılım payı maaşlarından kesilir. Çalışanların ilaç ücreti de eczanelerden ödenir.

Emekli Maaşı İlaç Kesintisi Sorgulama İşlemi

  • E-devlet sistemine giriş yapınız.
  • Sonrasında hangi sigorta koluna bağlıysanız bunu arama kısmına yazınız.
  • Maaşınızdan kesilen miktarlar karşınıza çıkacaktır.

Diğer sorgulama yöntemine bakacak olursak en yakın SGK binasına giderek kimliğinizle gerekli evrakları alabilirsiniz. Bu evraklarda maaşınızdan kesilen miktarları detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca SGK’nın kendi resmi sitesinden Emeklilik Sorgulama üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Katkı Payı Aile Hekimine Ödenir mi?

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına giderseniz herhangi bir ücret vermezsiniz. Aile hekiminizde ya da sağlık ocağında muayene olduğunuz takdirde herhangi bir ücret vermezsiniz. Hastanelerden ücret alınmasının en büyük sebebi ise yoğunluktur. Ciddi olmayan hastalıkları olanların hastaneyi meşgul etmemesi adına ücret alınır. Aile hekimlerinde katkı payı ödemezsiniz.

4C Emekli Aylık Ödeme Miktarı ve Kesinti Bilgileri

E-devlet sisteminden birçok şey sorgulanabilmektedir. Sisteme girdikten sonra arama kısmına 4/C emeklilik aylık ödeme kesintileri yazmanız halinde gerekli sayfaya otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Birikmiş Emekli Maaş Sorgulama İşlemi

Birikmiş emekli maaşlarınızı da E-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. İlk başta sisten istenen giriş bilgilerini doldurunuz. Sistem sizden ID ve şifre istemektedir. Bunları da yazdıktan sonra arama kısmına emeklilik aylık bilgileri yazmanız halinde emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

Emeklilik Maaşınızın Dökümü

Tüm maaş detaylarınızı E-devlet sisteminden öğrenebilirsiniz. Bu açıdan e-devlet sizin her türlü sorunuza gerekli cevapları verecektir.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıSGKEmekli Ilaç Kesintisi
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