E-devlet ehliyet sağlık raporu başvurusu nasıl Yapılır? Gerekli evrak ve işlemler sırası

Kişilerin yaptığı başvuru işlemleri teknoloji sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılır hale geldi. Hızlı ve kolay yapılması istenilen başvuru türlerinden biri de ehliyet başvuruları. Yeni ehliyete sahip olmak isteyen kişiler ve eski ehliyetlerini yenilemek isteyen kişiler daha basit bir şekilde işlemlerini halledebilir. Fakat bu işlemler için öncelikli olarak ehliyet sağlık raporu gerekmektedir.

Ehliyet başvurularında,diğer tüm başvurularda olduğu gibi yapılması gerek bir takım işlemler mevcuttur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden randevu alıp, harç ücretlerinin yatırılması işleminden sonra sağlık raporu alınması gerekmektedir.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet başvurusunda bulunacak kişi devlet hastanelerinden gerekli muayeneleri yaparak sağlık raporunu elde edebilir. Eğer kişinin gözlük kullanma mecburiyeti var ise, mevcutta bulunan gözlüğünü yanında götürmek mecburiyetindedir. Ehliyet sağlık raporu alınabilecek yerler devlet hastaneleri,özel hastaneler, özel klinikler,özel tıp merkezleri,aile sağlık ocakları ve eğitim ve araştırma hastaneleri şeklindedir.

SAĞLIK RAPORUNU NEREDEN DAHA HIZLI ALABİLİRİZ?

İntenet üzerinden beyanname doldurularak, hangi sağlık kuruluşuna gitmek istediğinizi belirleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Sıra beklemek ve zaman kaybetmek istemeyen kişiler öncelikle özel hastane veya özel klinikleri tercih etmektedir. Sağlık raporu alırken her sağlık kuruluşu kendi bünyelerinde farklı ücret talep edebilirler. Tercih edilen her sağlık kuruluşundan ehliyet sağlık raporunuzu elde edebilirsiniz.

E- DEVLET ÜZERİNDEN SAĞLIK RAPORU ALINIR MI?

2020 yılında yeni bir düzenleme ile ehliyet sağlık raporu almak isteyen kişiler e- devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

E-devlet üzerinden sağlık raporu alabilmek için, sağlık bakanlığı adresinden, kişisel sıhhat bilgi formunu aratarak açılan sayfadan yeni başvuru butonuna basılır. E-devlet ehliyet sağlık raporu beyan formu doldurulduktan sonra, şahsi bilgilerin girilmesi için bir form daha doldurulur. İstenilen tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olmak üzere girildikten sonra onaylanarak başvuru işleminiz tamamlanmış olur.

E-DEVLET EHLİYET SAĞLIK RAPORU ALIRKEN İSTENİLEN BİLGİLER

Aile bireylerinin/ yakın akrabalarının sıhhat hal bulguları

Kalp-damar sistemi/Kan hastalıkları

Kas-İskelet sistemi

Solunum sistemi

Sindirim sistemi ve metabolizma

Hormonal şeyler

Enfeksiyon hastalıkları

Genito-üriner sistem

Ayrıca e- devlet üzerinden istenilen fotoğraf zorunluluğu da kaldırılmıştır.

E-DEVLET EHLİYET SAĞLIK RAPORU ALINMASA OLUR MU? ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER NE KADAR?

Ehliyet sağlık raporu alınması zorunlu tutulmuştur. Ehliyet sağlık raporu alınmadı takdirde işlemleriniz eksik sayılır ve ehliyet işlemi tamamlanamaz.

Ehliyet sağlık raporu alırken,tercih ettiğiniz sağlık kuruluşuna göre tabi tutulduğunuz ücret miktarı değişmektedir. Ücretsiz olarak aile sağlık merkezlerinden sağlık raporu alınabilir. T.C Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren devlet hastanelerinden muayene eden doktor başına 50 TL,sağlık kurulu raporu için ise 200 TL ücret talep edilmektedir.

Eğitim ve araştırma hastanelerinden rapor alacak kişiler, doktor raporu için 75 TL, sağlık kurul raporu için 300 TL ye tabi tutulmaktadır.

Özel hastanelerden rapor almak isteyen kişiler ise, başvuru yapacağı hastane için farklı ücretlere tabi tutulabilir. Fakat özel hastaneler için ortalama 50 TL-200 TL gibi bir ücret ortaya çıkabilir.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU NASIL SORGULANIR?

E-devlet üzerinden gerekli olan başvuru yapıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemine giriş yapılarak ehliyet sağlık raporu sorgulanabilir.