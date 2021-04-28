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E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri

Türkiye genelinde 29 Nisanda başlayıp 17 Mayısıs’ta bitecek olan tam kapanma sürecince uygulanacak sıkı önlemler açıklandı. Korona virüsle mücadele kapsamında çiftçiler, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını, nasıl izin belgesi alacaklarını merak ediyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:44
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile 29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00 itibariyle tam kapanmanın başlayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmanın 17 Mayısıs sabah 5.00’e kadar süreceğini bu süreçte çok sıkı tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Türkiye genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanmadan çiftçilerin muaf olacağını ve gerekli tedbirlerin alınarak çiftçilerin faaliyetlerine devam edebileceklerini duyurdu.

Tarım sektöründe çalışan çiftçiler nasıl izin belgesi alır?

Tarım sektöründe çalışan çiftçiler iki şekilde izin belgesi alabilmektedir. İlk olarak Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Belgesini doldurarak gerekli İlçe Tarım ya da Ziraat Müdürlüklerine elden teslim edilerek izin belgesi alınabilmektedir. İkincisi ise Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan çiftçiler için e-devlet üzerinden form doldurarak tam kısıtlama sürecinde izin belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecekler.




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsçiftçiIzin Belgesi
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