E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile 29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00 itibariyle tam kapanmanın başlayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmanın 17 Mayısıs sabah 5.00’e kadar süreceğini bu süreçte çok sıkı tedbirlerin alınacağını duyurdu.
Tarım sektöründe çalışan çiftçiler nasıl izin belgesi alır?
Tarım sektöründe çalışan çiftçiler iki şekilde izin belgesi alabilmektedir. İlk olarak Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Belgesini doldurarak gerekli İlçe Tarım ya da Ziraat Müdürlüklerine elden teslim edilerek izin belgesi alınabilmektedir. İkincisi ise Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan çiftçiler için e-devlet üzerinden form doldurarak tam kısıtlama sürecinde izin belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecekler.