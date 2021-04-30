E-devlet çalışma izni belgesi alma işlemleri

Çalışma kağıdı alabilmenin yolları siz değerli vatandaşlarımız için araştırdık. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çalışma kağıdının kolaylıkla e-devlet üzerinden alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlarımız e-devlet üzerinden çalışma kağıdı nasıl alınır araştırmalarına başladı.

E-devletten izin belgesi almak için yapılması gerekenler

Öncelikler çalıştığınız iş yerinin tam kapanma sürecinde yasaklardan muaf olup olmadığını öğrenmelisiniz. Muaf olmayan iş yeri çalışanlarına izin kağıdı verilmemektedir. E-devlete giriş sağladıktan sonra yoğunluk yüzünden izin belgesi alamayanlar acele etmesine gerek olmadığını henüz sürenin devam ettiğini yetkililer tarafından açıklandı.

Belirli tarihler arasında uygulanacak tam kapanma da muaf iş yerlerinde çalışanlar için çalışma izin kağıdı hazırlandı. İş yerleri tarafından verilen izin kağıtlarının 2 Mayısıs Pazar günü saat 24.00’a kadar geçerli olduğu söylendi. E-devlet üzerinden yoğunluk yüzünden çalışma belgesini alamayanlar için manuel yollarla form çıkartılarak doldurulması halinde geçerlilik sağlanacak. Form da, çalışan kişi gerekli yerleri doldurduktan sonra iş yeri yetkilisine götürerek imzalatması belge geçerli sayılacaktır.

Yapılan açıklamada ‘’Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması ve yasaktan muaf olanların belgelerini kötüye kullanmamaları adına bütün önlemler alındı.’’ Söylemlerinde bulundu.