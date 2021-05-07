e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Çalışma izinleri e-devlet üzerinden alınır. İşe gidip gelmek için görev belgesi adı verilen bir çalışma izni gerekir. Yüksek yoğunluk nedeniyle manuel olarak da alınabilmektedir. Ek 1 belgelerinin doldurulmasıyla alınan manuel izin belgesi 12 Mayıs (Çarşamba) saat 24: 00'e kadar geçerlidir. Yeni yayınlanan genelgede: Tüm kapanma süresi boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sokağa çıkma yasağı olmayan iş kolları ve yetkililerinin tespit edilip duyurulduğu bildirildi.

Bu genelgede, iş departmanlarının muafiyet kapsam dahilindeki üretim faaliyetlerinin tam kapanma sürecinde devamlılığını sağlamak ve muafiyetinin kötüye kullanılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından muaf işyerlerinde çalışan personel almalıdır. Elektronik başvuru sistemi aracılığıyla , imzalanmış ve onaylanmış bir "çalışma izni belgesi" veya Çalışanlar ve işyeri yetkilileri tarafından elle doldurulmuş formun denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur. Ekte yer alan "Çalışma İzni görev Belgesi" nin geçerlilik süresi, işveren ve çalışanın beyanı / taahhüdü ile manüel olarak imzalanmış olup, geçerlilik süresinin 12 Mayıs Çarşamba 24: 00'e uzatıldığı belirtilmektedir.

e-devlet üzerinden çalışma izni belgesi alma

aşağıdaki linklerden çalışma izin belgesi ve e-Devlet başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

yukarıdaki linkten e-Devlet üzerinden e-başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Sistemde yoğunluk yaşandığından dolayı sistemsel olarak görev belgesini alamayabilirsiniz. Aşağıdaki linkten 3 gün geçerli olan EK-1’de öneği olan görev belgesi formunu elle doldurabilir ve çalıştığınız yerden onaylatmanız gerekmektedir.

çalışma izin belgesi formu ve detaylı bilgiler aşağıdaki linktedir.

https://www.icisleri.gov.tr/calisma-izin-gorev-belgeleri-genelgesi-yayimlandi