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e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Tam kapanmada muaf olan kişiler çalışma izin belgesi alması gerekmektedir.Tam kapanma sürecinde çalışma izin belgesi alması gereken insanlar ,çalışma izin belgesinin nasıl alındığını araştırmaktadır. Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi e-Devlet ve EK-1 Formu ile sağlanmaktadır.e-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınmaktadır? Ek-1 formu nasıl alınır? Bu haberimizde e-Devlet ve EK 1 formu üzerinden çalışma izin belgesi alınmasını sizler için derledik.İşte e-Devlet ve Ek-1 formu ile çalışma izin belgesi alma...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:56
e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?
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Çalışma izinleri e-devlet üzerinden alınır. İşe gidip gelmek için görev belgesi adı verilen bir çalışma izni gerekir. Yüksek yoğunluk nedeniyle manuel olarak da alınabilmektedir. Ek 1 belgelerinin doldurulmasıyla alınan manuel izin belgesi  12 Mayıs (Çarşamba) saat 24: 00'e kadar geçerlidir. Yeni yayınlanan genelgede: Tüm kapanma süresi boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sokağa çıkma yasağı olmayan iş kolları ve yetkililerinin tespit edilip duyurulduğu bildirildi.

Bu genelgede, iş departmanlarının muafiyet  kapsam dahilindeki üretim faaliyetlerinin tam kapanma sürecinde devamlılığını sağlamak ve  muafiyetinin kötüye kullanılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından muaf işyerlerinde çalışan personel  almalıdır. Elektronik başvuru sistemi aracılığıyla  , imzalanmış ve onaylanmış bir "çalışma izni belgesi" veya Çalışanlar ve işyeri yetkilileri tarafından elle doldurulmuş formun  denetimlerde ibraz edilmesi  zorunludur. Ekte yer alan "Çalışma İzni görev  Belgesi" nin geçerlilik süresi, işveren ve çalışanın beyanı / taahhüdü ile manüel olarak imzalanmış olup, geçerlilik süresinin 12 Mayıs Çarşamba  24: 00'e uzatıldığı belirtilmektedir.

e-devlet üzerinden çalışma izni belgesi alma

aşağıdaki linklerden çalışma izin belgesi ve e-Devlet başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

yukarıdaki linkten e-Devlet üzerinden e-başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Sistemde yoğunluk yaşandığından dolayı sistemsel olarak görev belgesini alamayabilirsiniz. Aşağıdaki linkten 3 gün geçerli olan EK-1’de öneği olan görev belgesi formunu elle doldurabilir ve çalıştığınız yerden onaylatmanız gerekmektedir.

çalışma izin belgesi formu ve detaylı bilgiler aşağıdaki linktedir.

https://www.icisleri.gov.tr/calisma-izin-gorev-belgeleri-genelgesi-yayimlandi

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:56
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E-devlet çalışma Izin BelgesiÇalışma Izin Belgesi Nasıl Alınır?Ek-1 Formu Nasıl Alınır?
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