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E-Devlet Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır? E-devlet Muafiyet ve çalışma izni alma işlemleri

Uzun süredir hayatımızda yer etmiş covid-19 bize yeni önlemler almamızı sağlamaktadır. Artış yaşanan vaka sayılarından dolayı tam kapanma dönemi içerisine girdik. 17 gün sürecek olan bu tam kapanmada çalışanlar için izin belgesi şartı bulunmaktadır. Bu izin belgesinin nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından çok konuşulmaktadır. Tam kapanma kapsamında E-Devlet'ten Çalışma İzin (Muhafiyet) Belgesi almak için neler yapılmalıdır? Haberimizin bu sorunun karşılığı olarak neler yapılması gerektiğine değindik. İşte detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 00:19
E-Devlet Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır? E-devlet Muafiyet ve çalışma izni alma işlemleri
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Öncelikle bu belgeyi almaş şartının başında sokağa çıkma yasağı dışında bulunduğunuz bir istisnai belgeniz bulunmalıdır. Bu kapsamda bulunan durumunuz çerçevesinde e-devletten alabileceğiniz izin belgesiyle dışarı çıkabilirsiniz.

E-devlet çalışma izni alma işlemleri nasıl yapılır?

Bu işlemi yapabilmeniz için öncelikle bir e- devlet şifreniz olmanız gerekmektedir. Ardından e devlet uygulamasını indirip ya da intenet üzerinden giriş yapmalısınız. Uygulama ios ya da Google play alt yapılarından indirebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra şifreniz dahilinde rahatlıkla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet’ten alınan çalışma izin belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İç İşleri Bakanlığı hizmet sayfaları üzerinden yapılmaktadır. Bir sonraki adım olarak e devlet üzerinden buralara yönlendirme yapılmalı. Ardından arama butonuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazdığınız taktirde bir sorgulama ekranın gelecektir. Bura da girişi olduğu durumda sorgulama tamamlanmış sayılarak Sorgulama işlemine ardından üretilen çalışma izni kağıdınızı aşağıda kırmızı çerçeve ile gösterilen ikona dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Aksi bir durum söz konusu olursa e devletin web sayfası üzerinden de barkotlu olarak temin etmeniz muhtemeldir.

E-Devlet İzin Belgesi Başvur

usu

İzni geçerlilik tarihi nedir?

Çalışma belgesi geçerlilik durumu 2 Mayıs ile başlayacaktır. Tam kapanma süresinde istisnai durumunuzu belirtildiğine yönelik iş yerinizden aldığınız belgeler 29 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerliliği sağlanacaktır. 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24:00’te belgelerinizin geçerlilik durumu ne yazık ki son bulması muhtemeldir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19IzinbelgesialmaTamkapanmaEdevlet
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