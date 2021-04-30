e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan tam kapanma kararı 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında devam edecek. Yasak boyunca bazı meslek grupları yasaktan muaf olacak. Yasaktan muaf olan meslek gruplarının çalışma izin belgesine sahip olması gerekecek.

Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Yasaktan muaf olan iş yerlerinde çalışan kişiler E-devlet üzerinden başvuru yaparak görev belgesi edinebilecekler. Başvuruda bulunan kişilerin SGK numarasına göre belirlenen sicil numarasından yasaktan muaf olup olmadığı kontrol edilebilecek.Şuanda geçerli olan ve üretim, terdarik ve lojistik gibi sektörlerde çalışan kişilerin izin belgeleri 2 Mayısıs saat gece 12'den sonra geçerli olmayacak ve bu kişilerin e-devlet üzerinden izin belgesi almaları gerekecek.