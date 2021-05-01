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e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve muafiyet belgesi çıktı alma ekranı

Dünya olarak bir yıla aşkın süredir covid-19 ile mücadele etmekteyiz. Bu durum bize sürekli yeni önlemler almamızı sağlamaktadır. Ülkemizde vaka sayılarının artışı gerekçesiyle tam kapanma dönemi içerisine girmiş bulunmaktayız. 17 gün sürecek olan bu tam kapanmada çalışanlar için izin belgesi şartı bulunmaktadır. Bu izin belgesinin nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından çok fazla araştırma konusu olarak gündeme gelmektedir. Tam kapanma kapsamında E-Devlet'ten Çalışma İzin (Muhafiyet) Belgesi almak için neler yapılmalıdır? Belirtilen muafiyet belgesini kimler alabilir? Onaylanan çalışma izin belgesinin başvuru ekranına nereden ulaşabilirim? Muafiyet belgesinin çıktısının ekrandan nasıl alırım? Haberimizin bu sorunların karşılığı olarak neler yapılması gerektiğine değindik. İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:01
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve muafiyet belgesi çıktı alma ekranı
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E-devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 

E-devlet üzerinden izin belgesi temin edebilmeniz için öncelikle e-devlet sayfası  üzerinden giriş yapmalısınız. Bu giriş çerçevesinde diğer bir adıma geçebilmek için e-devlet şifreniz bulunması gerekmektedir. Daha sonra başvuru ekranı için ilerleme butontunana basarak izin belgesi temin edebilmeniz için gerekli adımlar size aktarılacaktır. Girişlerinizi web ya da akıllı telefon uygulamalardan yapabilmeniz mümkün. Uygulama ios ya da Google play sürümlerinden indirerek yapılması daha kolay olacaktır. Bu işlemleri tamamladıktan sonra şifreniz dahilinde rahatlıkla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet’ten alınan çalışma izin belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İç İşleri Bakanlığı hizmet sayfaları sorumluluğu neticesinde gerçekleşmektedir. Bir sonraki adım olarak e devlet üzerinden buralara yönlendirme sunulacaktır. Burada  dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Aksi bir durum söz konusu olursa e devletin web sayfası üzerinden de barkotlu olarak temin etmeniz başka bir seçenektir.

İzin belgesi alma şartlarının birlikte gene iyi sunulan içerikte sistemde yoğunluk nedeniyle erişim sağlanamaması ya da problem yaşanması durumunda çalıştığı yerden görev belgesi alınması fakat bu görev belgeleri bir defaya mahsus olarak geçerli olarak sayılmalıdır sayılıyor.

Bu belgeye iş yeri ve firma yetkilisinden sahip olunduktan sonra zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğrulandı takdirde çalışan birey muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahı sınırı davranmadan en büyük sorumluluğu olacaktır.

Alınan bu belgeler çalışan bireyin sürekli yanında bulunması şartı tutulmaktadır herhangi bir kontrol sırasında bu belgenin istenmesi halinde verilmezse cezaya tabi tutulması öngörülebilmektedir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:01
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EdevletTamkapanmaçalışmaizniMuhafiyetbelgesi
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