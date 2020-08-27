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e-Devlet birikmiş emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemleri

Emeklilik hakkı kazanan kişilere bazı durumlarda birikmiş maaş ödemesi yapılmaktadır. Emekli adayları birikmiş maaş sorgulamasının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
e-Devlet birikmiş emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemleri
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Emekli maaşı biriken kişiler sorgulama yapmak için SGK il müdürlüklerine ve Alo 170 hattına müracaat edebilir. SGK kollarına bağlı olarak çalışan kişiler maaşıyla ilgili detayları öğrenebilir. Ayrıca emekli maaşı sorgulaması e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

e-Devlet Emekli Maaşı Sorgulaması

Sisteme girebilmek için öncelikle bir e-Devlet şifresinin alınması gerekir. Şifresi olan kişiler sisteme girdikten sonra arama bölümüne “emekli aylık bilgisi” yazmalıdır. Bu ekran üzerinden emekli maaşıyla alakalı bilgilere erişilebilir.

Emekli Maaşı Nasıl Birikir?

Emekli maaşları başvuru yapılan tarih ile ilk maaş ödemesinin yapılacağı tarihler arasında birikir. Başvurular alından sonraki ayın ilk gününde maaş bağlaması yapılır. Bu aşamada maaşın ödendiği tarihe bakılmaktadır.

Birikmiş Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Biriken emekli maaşının miktarı maaşlara göre değişiklik göstermektedir. Birikmiş emekli maaşını bulmak için e-Devlet üzerinden maaş bilgilerine ulaşılmalıdır. Bu ekranda yazan net miktar 30’a bölünmelidir. Bu işlem sayesinde günlük maaş bulunur. Sonrasında başvuru tarihi ile maaşın ödeneceği gün arasında farka bakılır. 10 Mart’a başvurusu alınan bir kişinin maaşını alacağı gün her ayın 20’sidir. Buradaki fark 10 gündür. Yani bu kişi 1 ay 10 günlük maaş alacaktır. Bu kişinin biriken emekli maaşını hesaplamak için günlük maaş tutarı 40 ile çarpılmalıdır.

Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenir?

Emekli maaşlarının ödenme tarihleri SGK kollarına göre farklıdır. Memur emeklileri her ayın ilk gününde maaşını alırken, SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerin maaşları tahsis numarasındaki son rakama göre belirlenmektedir.

Buna göre SSK’dan emekli olan kişiler şu tarihlerde maaş almaktadır:

- Tahsis numarası 9 olanlar her ayın 17. Gününde

- Tahsis numarası 7 olanlar her ayın 18. Gününde

- Tahsis numarası 5 olanlar her ayın 19. Gününde

- Tahsis numarası 3 olanlar her ayın 20. Gününde

- Tahsis numarası 1 olanlar her ayın 21. Gününde

- Tahsis numarası 8 olanlar her ayın 22. Gününde


- Tahsis numarası 6 olanlar her ayın 23. Gününde

- Tahsis numarası 4 olanlar her ayın 24. Gününde

- Tahsis numarası 2 olanlar her ayın 25. Gününde

- Tahsis numarası 0 olanlar her ayın 26. Gününde

Bağ-Kur emeklilerin emekli maaşları ise şu tarihlerde ödenmektedir:

- Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25. Gününde

- Tahsis numarası 3 ya da 1 olanlar her ayın 26. Gününde

- Tahsis numarası 4 olanlar her ayın 27. Gününde

- Tahsis numarası 2 veya 0 olanlar her ayın 28. Gününde emekli maaşı almaktadır.

Emekli Maaşı Nasıl Ödenir?

Emekli maaşlarının ödeneceği hesapları hak sahipleri tarafından belirlenmektedir. Emeklilik başvurusu sırasında maaşların ödeneceği hesap için dilekçe yazılmaktadır. Emekli maaşları bağlı olunan bankanın ATM’lerinden çekilebilmektedir.

Emekli Maaşındaki Kesintiler

Emekli maaşlarından devlete olan borçlar, nafaka borcu, muayene ücretleri ve reçete ve ilaç payı kesintileri yapılmaktadır. Bu kesintilerin yanında destekleme prim kesintileri de yapılabilmektedir.

Emekli Maaşı Hesaplaması

Emekli maaşı hesaplanırken SGK’ya ödenmiş prim miktarı güncelleme katsayısı ile belirlenir. Bu katsayı sürekli değişmektedir. Bu hesaplama ile birlikte ortalama aylık gelir elde edilir. Bu gelir aylık bağlama oranıyla çarpılır ve emekli maaşı ortaya çıkar.

Kimler Birikmiş Emekli Maaşı Alabilir?

SGK’dan biriken maaş alabilecek kişiler 4A ve 4B’ye bağlı olan kişilerdir. Ayrıca emeklilik çalışma süresi ve yaşı dolanla veya emeklilik yaşı dolmasına rağmen eksik primi olanlar birikmiş maaş alabilir. Birikmiş emekli maaşı sorgulaması için https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-odeme-bilgileri adresine tıklayabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:39
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