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E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?

2021 Mayısıs ayı içerisinde askere gitmesi gereken vatandaşlarımız askerlik yerlerini merak etmekteler. E-devlet üzerinden askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerlerinin nasıl öğrenebileceğine dair detaylı bilgileri sizlerle haberimizde paylaştık.

16 Nisan 2021 Cuma 17:25
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
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2021 Mayısıs ayının yaklaşmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini merak etmeye başladılar. Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 Mayısıs ayı için bir Sınıflandırma Dönemi Duyurusu düzenlendi. Sınıflandırma sonuçlarının belli olacağı tarihler açıklandı. Başvurularını tamamlamış olan adaylar, yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmekteler. Peki askerlik seçim yerleri belirlendi mi? Askerlik seçim yerlerine dair ve nasıl öğrenebileceğine dair detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

 

Askerlik seçim yerleri

Askerlik seçim yerlerinin ve sınıflandırma sonuçlarının 16 Nisan 2021’de e-devlet üzerinden duyurulacağı açıklandı. Sınıflandırılması tamamlanan yükümlü kişiler bir kez daha sınıflandırma işleminden geçmeyecekler. Yedek subay ve yedek astsubay adaylığına giren yükümlü kişiler celp ve sevk dönemlerinde eğitim merkezinde verilen eğitimin üçte birine katılmadıkları durumunda er olarak askere sevk edileceklerdir.

 

Askerlik yerleri açıklandı mı?

16 Nisan 2021 tarihinde asker adayları askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirler.

 

Askerlik yerlerini e-devlet üzerinden öğrenme

Bedelli askerlik ve askerlik yapacakları yerleri öğrenmek isteyen kişiler e-devlet üzerinden kişisel şifreleriyle giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göz atabilecekler. Askerlik yerlerinizi kolayca e-devlet üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

 

MSB tarafından yapılan açıklama

Yedek subay adayı, yedek astsubay adayı ve Mayısıs 2021 klaslama döneminde işe alınacak astsubay adaylarının askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili hususlar aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır. Mayısıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesi; yedek subay adayı, yedek astsubay adayı ve memur / askere alınmış yükümlüler, 28 Şubat 2021 tarihine kadar (dahil); Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak başvuruları kabul edilenler, erken sevk talebinde bulunanlar, askerlik ve celp tercihleri kabul edilenler ile dövizli / ertelemeli askerlik hizmet kapsamı dışında bırakılanlar, alınmış. 

Mayısıs 2021 sınıflandırma döneminde, askere alınmak isteyen yükümlülerin 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar e-Devlet'e veya en yakın askeri şubeye başvurarak seçim ve askerlik hizmetlerini ve celplerini yapmaları gerekmektedir. Kontrol ettikleri güvenlik hizmeti ile celp seçmeyenler, mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre bir sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet aracılığıyla yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılmış sorumlu taraflar yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmayacaktır. Yedek subay / astsubay adaylarına ayrılan yükümlülerden, çağrı ve sevk süresinde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine devam etmeyenler (önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) orduya asker olarak atıfta bulunulacak. (TSK'nın gerektirdiği dersler ve meslekler hariç).



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:25
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