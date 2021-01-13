E-Devlet askerlik sülüs belgesi nasıl alınır? 2021 Edevlet askerlik sevk belgesi çıkarma

Askerlik çağına gelmiş vatandaşların askere gidecekleri yerin açıklanmasının ardından birliğine teslim olmaya giderken yanlarında sülüs belgeleri bulundurmaları gerekiyor. Sülüs belgesi askerlik şubelerinden alınabileceği gibi e-devlet sisteminden de alınabilmektedir.

E-devlet askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların askerlik yerini öğrendikten sonra birliklerine teslim olurken bulundurmaları gereken sevk belgesi e-devlet sisteminden şu adımlar izlenerek alınabilir;

-T.C kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sistemine giriş yapın.

-Kısa dönem ya da yedek subay adayıysanız ‘Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama’ kısmını seçin. Uzun dönem er adayıysanız ‘Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama’ kısmını seçin.

-Ardından sülüs belgesi alacağınıza ait bir bilgilendirme metini çıkacak. Buradan sizden 2 tane onay isteyecek bunlara ‘EVET’ şeklinde yazarak onay verin.

-Sonrasında birinci dereceden akrabası şehit olanlar ya da doğu/güneydoğuda halen askerlik yapanlar için bir sayfa gelecek. Çıkan sayfada ‘Doğu/Güney Anadolu bölgesi illerde askerlik yapan kardeşiniz var mı?’ sorusuna ‘Yok’ cevabını işaretlerseniz işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer ‘Var’ cevabını verirseniz buradan işlem yapamazsınız ve varı seçip askerlik şubesine gitmelisiniz.

-Daha sonrasında mevcut adresiniz size sorulacaktır. Adresinizde herhangi bir yanlışlık yok ise ‘EVET’ şeklinde cevaplayarak işleme devam edebilirsiniz.

-Son olarak bu işlemleri tamamladıktan sonra ‘Dosyayı İndir’ seçeneğine tıklayarak sülüs belgesini alabilirsiniz. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra üç ile beş arasında yol ve iaşe bedeli adınıza PTT yatırılacaktır.