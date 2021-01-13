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E-Devlet askerlik sülüs belgesi nasıl alınır? 2021 Edevlet askerlik sevk belgesi çıkarma

Askere gidecek vatandaşların birliklerine teslim olmaları sırasında yanlarında bulundurmaları gereken askerlik sevk belgesi e-devlet sistemi üzerinden hızlıca alınabiliyor. E-devlet üzerinden askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:06
E-Devlet askerlik sülüs belgesi nasıl alınır? 2021 Edevlet askerlik sevk belgesi çıkarma
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Askerlik çağına gelmiş vatandaşların askere gidecekleri yerin açıklanmasının ardından birliğine teslim olmaya giderken yanlarında sülüs belgeleri bulundurmaları gerekiyor. Sülüs belgesi askerlik şubelerinden alınabileceği gibi e-devlet sisteminden de alınabilmektedir.

E-devlet askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların askerlik yerini öğrendikten sonra birliklerine teslim olurken bulundurmaları gereken sevk belgesi e-devlet sisteminden şu adımlar izlenerek alınabilir;

-T.C kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sistemine giriş yapın.

-Kısa dönem ya da yedek subay adayıysanız ‘Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama’ kısmını seçin. Uzun dönem er adayıysanız ‘Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama’ kısmını seçin.

-Ardından sülüs belgesi alacağınıza ait bir bilgilendirme metini çıkacak. Buradan sizden 2 tane onay isteyecek bunlara ‘EVET’ şeklinde yazarak onay verin.

-Sonrasında birinci dereceden akrabası şehit olanlar ya da doğu/güneydoğuda halen askerlik yapanlar için bir sayfa gelecek. Çıkan sayfada ‘Doğu/Güney Anadolu bölgesi illerde askerlik yapan kardeşiniz var mı?’ sorusuna ‘Yok’ cevabını işaretlerseniz işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer ‘Var’ cevabını verirseniz buradan işlem yapamazsınız ve varı seçip askerlik şubesine gitmelisiniz.

-Daha sonrasında mevcut adresiniz size sorulacaktır. Adresinizde herhangi bir yanlışlık yok ise ‘EVET’ şeklinde cevaplayarak işleme devam edebilirsiniz.

-Son olarak bu işlemleri tamamladıktan sonra ‘Dosyayı İndir’ seçeneğine tıklayarak sülüs belgesini alabilirsiniz. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra üç ile beş arasında yol ve iaşe bedeli adınıza PTT yatırılacaktır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 10:06
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Anahtar Kelimeler:
Sülüs BelgesiE-devletSevk Belgesi
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