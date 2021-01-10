E-devlet askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Asal sevk başvurusu nasıl yapılır?

Bu yılın son celp dönemi olan günümüzde, asal sevk belgesine nasıl başvurulacağı, e-devlet kapsamında askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı gibi sorular sık ​​sık soruluyor. Pek çok kişi asal sevk belgesinin nasıl alınacağını, e-devlet aracılığıyla nasıl alınabileceğini merak etmeye başladı.

Askerlik sevk belgesi nedir?

Asal sevk belgesi, son yıllarda e-devlet aracılığıyla alınan ve askerin katılacağı birliğin adını ve bazı bilgileri içeren belgedir. Sevk dosyasında göz atmak istediğiniz askeriye adresine ek olarak, dosya ayrıca varmanız gereken tarih ve saati de içermektedir.

E-Devlet’ten Sülüs (Sevk Belgesi) Nasıl Alınır?

Asal sevk belgelerini almak için yakın zamanda e-devleti ziyaret eden vatandaşlar, asal sevk belgesine başvurularını yapamadıkları zaman çözüm aramaya başlıyorlar. Bunu akılda tutarak, asal sevk belgesine nasıl başvuracağınıza dair tüm detayları bulabilir ve haberimizin geri kalanında e-devlet askerlik sevk belgesini edinebilirsiniz.

Orduya katılacak vatandaşlarımızın birliğinin açıklanmasının ardından birçok vatandaşımız sevk belgelerini almak için araştırma yapmaya başladı. Bunun nedeni geçmişte sevk dosyası askerlik şubelerinden temin edilmesi olmasına rağmen virüsün ortaya çıkmasından sonra her şeyin elektronik ortama aktarılması nedeniyle sevk belgeleri alma sürecinin de e-devlet üzerinden verilmeye başlanmış olmasıdır. Şimdi e-devlet üzerinden asal sevk belgelerin en kolay şekilde nasıl elde edileceğini anlatacağız.

Öncelikle T.C. Kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Kısa bir dönem askerlik yapacaksanız veya yedek subay adayıysanız, lütfen yedek subay sınıflandırma sonuçlarının arama ekranından ASAL SEVK başvurusu bağlantısına tıklayınız.

Uzun dönem askerseniz, lütfen Er sınıflandırma sonuçları sorgu ekranındaki ASAL SEVK başvuru bağlantısına tıklayınız. (Bu uygulama alanlarına ulaşmak için e-devlet web sitesinde arama kısmına hangi sınıfta olduğunuzu yazmanız yeterlidir.)

Askerlik şubesine girmeden sülüs alma hakkındaki bilgilendirmeleri okuduktan sonra EVET yazın ve onaylayın.

Bu adımdaysa birinci derece şehit yakınlarınız veya halihazırda doğu veya güneydoğuda hizmet veren akrabalarınız varsa bununla ilgilidir. Bu duruma sahip değilseniz, lütfen yok olarak işaretleyin. Belirtilen koşullar varsa, askerlik şubesine gitmeniz gerekecek.

Bu aşamada güncel adres bilgilerine sahipsiniz. Hata yoksa devam etmek için evet yazıp devam ediniz.

Yukarıda listelenen adımları doğru bir şekilde tamamladıysanız, sevk başvurunuzun başarıyla tamamlandığına dair bir bildirim alacaksınız. Ardından, dosyayı PDF formatında indirmek ve gerektiğinde yazdırmak için indirme düğmesine tıklayın.

Asal Sevk Başvurusu Yapamıyorum?

E-devlet aracılığıyla sevk başvurusu yapmak için yukarıdaki adımları eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Yanlış bir şey olmadığını düşünüyorsanız ve asal sevk için başvuramazsanız, askerlik şubesiyle iletişime geçebilirsiniz.