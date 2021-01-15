E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan ve prim ödeyen erkek vatandaşlarımızın askerlik borçlanması sayesinde erken emekli olma fırsatları vardır. Askerde geçirdiğiniz süreyi sigortanıza işleterek belli bir ücret karşılığında erken emekli olma fırsatınız olmaktadır. Bunun için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması

Sigortalı olarak çalışan erkek vatandaşların, askerlik döneminde veya yedek subay okulunda bulundukları sürenin tamamını ya da bir kısmını SGK’ya yazılı dilekçe ile bildirerek sigortalılık süresine eklemek için borçlandırılmak suretiyle erken emekli olma fırsatı anlamına gelmektedir. Yasal olarak askerde geçirdiğiniz süreyi sigortalılık süresine ekleyebilirsiniz. Askerliğini yapmamış ya da muaf olanlar bu imkandan maalesef yararlanamazlar. Askerlik süreniz kadar askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Fiyatı

Askerlik borçlanmasının net bir fiyatı yoktur. Er, erbaş ve yedek subaylara göre değişebilmektedir. Ayrıca herkesin gün sayısı da aynı değildir. Bundan dolayı borçlanma tutarında bazı durumlara göre değişiklikler olabilmektedir.

2021 yılında askerlik borçlanması günlük olarak en az 38,16 TL olmuştur. En yüksek günlük askerlik borçlanması miktarı da 286,20 TL’dir. Bu miktarlar, günlük asgari ücretin %32’si baz alınarak uygulanmaktadır. Borçlanma yapmak istediğiniz gün sayısı ile bu miktar çarpılır ve tutarlar ortaya çıkar.

Bu işleme göre 1 aylık askerlik borçlanmasının en düşük miktarı 1148,80 Türk Lirası olarak belirlenir. 6 aylık askerlik borçlanması ise 6868,80 TL olmaktadır. 12 aylık borçlanmaya bakacak olursak 13737,60 Türk Lirası’dır. 18 aylık borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri en düşük miktar ise 20606,40 Türk Lirası’dır. 550 gün askerlik borçlanması yapacakların ödeyecekleri miktar 20988 TL olmaktadır. 20 aylık askerlik yapanların borçlanma için ödeyeceği en düşük ücret 22896 TL olarak belirlenmektedir.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılmaktadır?

Askerlik borçlanması belgesi,

Başvuru dilekçesi,

Kimlik aslı ve fotokopisi.

E-Devlet Üzerinden Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Asker olanlar ya da yedek subay okulunda yer alan vatandaşlarımız buralarda geçirdikleri süreyi emekliliğine kullanabilirler. Ayrıca kişinin vefat etmesi durumunda hak sahibi olan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu ya da E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması için şu evraklar geçerlidir:

E-Devletten askerlik borçlanması başvurusu yapabilmek için öncelikle PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sisteme girmeniz gerekmektedir. Arama kısmına Sosyal Güvenlik Kurumu yazınız. Sonrasında 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu sekmesine tıklayınız. Sonrasında sağ üst kısımda Yeni Başvuru yazan yere tıklayınız. Burada başvuru türünü seçtikten sonra başvurunuzu yaparak askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Şartları

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı gibi sigorta kanunu kapsamında olan kurumlar üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Borçlanacağınız tarihteki sigortalılık durumunuz esas alınmaktadır.

Zorunlu sigortalılık durumu sona ererse Bağ-Kur üzerinden borçlanma yapabilirsiniz.

Askerlik borçlanması başvurunuz kabul edilirse 1 ay içerisinde ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

Askerlik Borçlanmasını Taksitle Ödemek İstiyorum

Askerlik borçlanmasında taksitle ödeme yöntemi yoktur. 360 gün ve üzerinde bir başvuruda bulunursanız geriye kalan günler için başka bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Önek verecek olursak, 540 günlük başvuru için önce 360 günlük başvuruda bulunarak 360 günlük para ödemesi yapmanız gerekiyor. Geriye kalan 180 gün için ayrı bir başvuru yapmanız gerekiyor. Borçlanma sayesinde emekliliğiniz biraz daha erken olacaktır.

Askerlik borçlanmasıyla erken emekli olma durumu herkesin sigortalılık giriş ve süresine göre değişir. 1987-89 arasında 18 ay kadar askerlik yapmış olan 1967 doğumlu birisi, 1999 yılında sigorta girişi yapmış ve 5127 gün boyunca prim ödemesi yaptıysa 70 günlük askerlik borçlanması yaparak 1 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir.

Askerden Önce Sigortalı Olanlar Borçlanma Yapabilir mi?

Bu durumu pek tavsiye etmiyoruz. Sigortası olamayanlar, sigorta giriş tarihini daha erkene çekebilirler ancak askerden önce sigortalı çalışanların askerlik borçlanması yapması halinde çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ancak eksik bir prim ödemesi varsa bu sayede prim eksiğini kapatabilirsiniz.

Ayrıca askerlik borçlanması ile emeklilik maaşınızı artırabilirsiniz. En yüksek ücret üzerinden askerlik borçlanması yaparsanız emekli maaşınız da artacaktır. Maaşınız ödemenize göre artabilir. Yüksek ödeme yaparsanız maaşınız yükselir. En düşük ücretten ödeme yaparsanız maaşınız stabil olacaktır. Askerlik borçlanması geçmişte uzun süre askerlik yapanlar için büyük avantajdır. Bedelli askerler için çok fazla bir şey değişmese de uzun süre askerlik yapanların büyük bir avantajı vardır.

Askerlik Borçlanmasının Ödeneceği Yerler Neresi?