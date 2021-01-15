İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak prim ödeyen erkeklerin askerlik borçlanması sayesinde erken emekli olma gibi bir avantajları vardır. Vatandaşlarımız 2021 yılı askerlik borçlanmasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

15 Ocak 2021 Cuma 12:17
E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan ve prim ödeyen erkek vatandaşlarımızın askerlik borçlanması sayesinde erken emekli olma fırsatları vardır. Askerde geçirdiğiniz süreyi sigortanıza işleterek belli bir ücret karşılığında erken emekli olma fırsatınız olmaktadır. Bunun için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması

Sigortalı olarak çalışan erkek vatandaşların, askerlik döneminde veya yedek subay okulunda bulundukları sürenin tamamını ya da bir kısmını SGK’ya yazılı dilekçe ile bildirerek sigortalılık süresine eklemek için borçlandırılmak suretiyle erken emekli olma fırsatı anlamına gelmektedir. Yasal olarak askerde geçirdiğiniz süreyi sigortalılık süresine ekleyebilirsiniz. Askerliğini yapmamış ya da muaf olanlar bu imkandan maalesef yararlanamazlar. Askerlik süreniz kadar askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Fiyatı

Askerlik borçlanmasının net bir fiyatı yoktur. Er, erbaş ve yedek subaylara göre değişebilmektedir. Ayrıca herkesin gün sayısı da aynı değildir. Bundan dolayı borçlanma tutarında bazı durumlara göre değişiklikler olabilmektedir.

2021 yılında askerlik borçlanması günlük olarak en az 38,16 TL olmuştur. En yüksek günlük askerlik borçlanması miktarı da 286,20 TL’dir. Bu miktarlar, günlük asgari ücretin %32’si baz alınarak uygulanmaktadır. Borçlanma yapmak istediğiniz gün sayısı ile bu miktar çarpılır ve tutarlar ortaya çıkar.

Bu işleme göre 1 aylık askerlik borçlanmasının en düşük miktarı 1148,80 Türk Lirası olarak belirlenir. 6 aylık askerlik borçlanması ise 6868,80 TL olmaktadır. 12 aylık borçlanmaya bakacak olursak 13737,60 Türk Lirası’dır. 18 aylık borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri en düşük miktar ise 20606,40 Türk Lirası’dır. 550 gün askerlik borçlanması yapacakların ödeyecekleri miktar 20988 TL olmaktadır. 20 aylık askerlik yapanların borçlanma için ödeyeceği en düşük ücret 22896 TL olarak belirlenmektedir.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılmaktadır?

Asker olanlar ya da yedek subay okulunda yer alan vatandaşlarımız buralarda geçirdikleri süreyi emekliliğine kullanabilirler. Ayrıca kişinin vefat etmesi durumunda hak sahibi olan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu ya da E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması için şu evraklar geçerlidir:

  • Askerlik borçlanması belgesi,
  • Başvuru dilekçesi,
  • Kimlik aslı ve fotokopisi.

E-Devlet Üzerinden Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

E-Devletten askerlik borçlanması başvurusu yapabilmek için öncelikle PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sisteme girmeniz gerekmektedir. Arama kısmına Sosyal Güvenlik Kurumu yazınız. Sonrasında 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu sekmesine tıklayınız. Sonrasında sağ üst kısımda Yeni Başvuru yazan yere tıklayınız. Burada başvuru türünü seçtikten sonra başvurunuzu yaparak askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Şartları

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı gibi sigorta kanunu kapsamında olan kurumlar üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz.
  • Borçlanacağınız tarihteki sigortalılık durumunuz esas alınmaktadır.
  • Zorunlu sigortalılık durumu sona ererse Bağ-Kur üzerinden borçlanma yapabilirsiniz.
  • Askerlik borçlanması başvurunuz kabul edilirse 1 ay içerisinde ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

Askerlik Borçlanmasını Taksitle Ödemek İstiyorum

Askerlik borçlanmasında taksitle ödeme yöntemi yoktur. 360 gün ve üzerinde bir başvuruda bulunursanız geriye kalan günler için başka bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Önek verecek olursak, 540 günlük başvuru için önce 360 günlük başvuruda bulunarak 360 günlük para ödemesi yapmanız gerekiyor. Geriye kalan 180 gün için ayrı bir başvuru yapmanız gerekiyor. Borçlanma sayesinde emekliliğiniz biraz daha erken olacaktır.

Askerlik borçlanmasıyla erken emekli olma durumu herkesin sigortalılık giriş ve süresine göre değişir. 1987-89 arasında 18 ay kadar askerlik yapmış olan 1967 doğumlu birisi, 1999 yılında sigorta girişi yapmış ve 5127 gün boyunca prim ödemesi yaptıysa 70 günlük askerlik borçlanması yaparak 1 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir.

Askerden Önce Sigortalı Olanlar Borçlanma Yapabilir mi?

Bu durumu pek tavsiye etmiyoruz. Sigortası olamayanlar, sigorta giriş tarihini daha erkene çekebilirler ancak askerden önce sigortalı çalışanların askerlik borçlanması yapması halinde çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ancak eksik bir prim ödemesi varsa bu sayede prim eksiğini kapatabilirsiniz.

Ayrıca askerlik borçlanması ile emeklilik maaşınızı artırabilirsiniz. En yüksek ücret üzerinden askerlik borçlanması yaparsanız emekli maaşınız da artacaktır. Maaşınız ödemenize göre artabilir. Yüksek ödeme yaparsanız maaşınız yükselir. En düşük ücretten ödeme yaparsanız maaşınız stabil olacaktır. Askerlik borçlanması geçmişte uzun süre askerlik yapanlar için büyük avantajdır. Bedelli askerler için çok fazla bir şey değişmese de uzun süre askerlik yapanların büyük bir avantajı vardır.

Askerlik Borçlanmasının Ödeneceği Yerler Neresi?

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • İş Bankası
  • Finansbank
  • Vakıfbank
  • Akbank
  • Denizbank
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi Bankası


Son Güncelleme: 15.01.2021 12:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Askerlik BorçlanmasıErken Emeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!
Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!
Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı
Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı
Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi
Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi
Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!
Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!
Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı
Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı

Popüler Haberler

E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu alma işlemleri
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Askerlik celp dönemleri ne zaman, nasıl, neye göre belirlenir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
2002 doğumluların askerlik muayene kağıdı ne zaman gelir?
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Bekçi olmak için aranan şartlar nelerdir? Bekçiler ne kadar maaş alıyorlar? (2021)
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yeni hayat fragmanı yayınlandı!
SGK Hasta bezi sorgulaması nasıl yapılır?
Seksenler dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
DenizBank müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2021
Sigortasız muayene olur mu? Muayene randevusu nasıl alınır? 2021
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Malta asgari ücret ne kadar? 2021 Malta yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.