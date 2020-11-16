İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

E-devlet aracılığı ile hizmet döküm belgesine nasıl ulaşılır? Hizmet döküm belgesi ne işe yarar?

E-devlet aracılığı ile hizmet döküm belgesi almak için ne yapmak gerekir? Hizmet döküm belgesi ne işe yarar? Hizmet döküm belgesinde neler bulunuyor? E-devlet aracılığı ile ulaşabileceğiniz başka sorgulamalar nelerdir?

16 Kasım 2020 Pazartesi 08:01
E-devlet aracılığı ile hizmet döküm belgesine nasıl ulaşılır? Hizmet döküm belgesi ne işe yarar?
Takip Et:

E-devlet üzerinden hizmet döküm belgesi almak için sisteme giriş yapın. Sosyal güvenlik kurumu bağlantısına tıklayın. SGK tescil ve Hizmet dökümü bölümünün sağ üst köşesindeki Barkodlu Belge Oluştur düğmesine tıklayın. SGK onaylı hizmet dökümünü barkodlu olarak buradan birkaç saniye içinde alabilirsiniz.

SGK Hizmet Sorgulama Hizmeti sayesinde mevcut işyeriniz veya geçmiş işyerlerinizle ilgili tüm sigorta faaliyetlerinizi görüntüleyebilirsiniz. E-devlet kapısı ile tüm bu işlemleri dilediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz. 4C hizmet dökümü, E-devlet üzerinden ayrıca sorgulanamaz. Bu nedenle, hizmet dökümü hizmetlerini ve SGK'yı kullanabilirsiniz.

Ailede Çalışan Biri Olmasa da SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Alınır mı?

Daha önce belge temin etmek imkânsız olmasına rağmen, devlet dairelerinde yapılan güncellemeler ile ailede çalışan olmasa bile evrak almak mümkün. Herhangi bir SSI girişiniz yoksa, E durum ekranında "SSI kayıt kaydınız yok" görüntülenir. Yazdırmak için bir masaüstü bilgisayar kullanmanız gerekir.

4/A Hizmet Dökümünde Hangi Bilgiler Var?

4A hizmet dökümünü e-devlet kapısından aldığınızda, giriş ve çıkış işlemleri, toplam gün sayısı ve işveren tarafından o güne kadar yatırılan prim miktarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Tüm bu bilgiler yazdırılabilir. Bu bilgilere ek olarak, sicil numarası, dağıtım bilgileri ve tüm aylık ve yıllık prim detaylarını da görüntüleyebilirsiniz.

4/A Hizmet Dökümüne Nasıl Ulaşabilirim?

E-devlet şifresi, e-imza veya T.C. Kimlik kartı ile giriş yapmaları gerekmektedir. Buradan sayfanın sağ üst kısmındaki e-hizmet bağlantısını tıklayın. Gelen listesinde, "Sosyal Güvenlik Kurumu" başlığı altındaki 4A hizmet dökümü bağlantısını kullanın. 4A hizmet dökümü sorgu hizmeti tek bir katmandır. Hizmet bağlantısına tıklamanız yeterlidir.

Hizmet Dökümlerinde Neden Barkod Bulunuyor?

E-devlet, barkod uygulamaları ile sahteciliği önlemeyi amaçlamaktadır. Bu barkod belgelerini herhangi bir kamu kuruluşu veya özel şirket ve kişi ile paylaşabilirsiniz. Belge üzerindeki barkod kullanılarak belgeyi düzenleyen kuruluş ile belgenin geçerliliği kontrol edilebilir. Bu şekilde belgelerde sahtecilik önlenebilir. E-devlet web sitesinde bir mobil uygulama üzerinden barkod kontrolü birkaç saniye içinde tamamlanabilir.

İsimden Hizmet Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?


İsimden sorgulama yapabilmek için aşağıdaki bilgileri girmeniz gerekmektedir:

  • T.C. vatandaş numarası,
  • İliniz ve ilçeniz,
  • Cilt no
  • Doğum yılı,
  • Güvenlik kodunu kullanarak, sigortanızla ilgili tüm bilgileri isme göre görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Hangi SGK Sorgulamaları Yapılır?

E-devlet üzerinden yapılabilecek SGK sorguları şu şekilde sıralanabilir:

  • 4C isteğe bağlı ödeme dökümleri,
  • SGK emeklilik aylığı bilgileri,
  • SGK emeklilik ödeme bilgileri,
  • SGK kaydı ve hizmet dökümü dosya sorgulama,
  • 4A 4B iş göremezlik yardımları,
  • 4C emeklilik işlemi belge takibi,
  • SGK emeklilik aylığı kesintisi,
  •  SGK emeklilik maaşı hesabı,
  • 4A, 4B, 4C tescil kayıt belgelerini bulunduğunuz yerden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Başkasının İsmi ile Sorgulama Yapabilir miyim?

Hayır. İsim sorgulama sadece kendi sigorta işlemleri için geçerlidir.

E-Devlet Şifrem Olmadan Sorgulama Yapabilir miyim?

Hayır. Sorgulama yapılabilmesi için vatandaşların T.C. Kimlik numarası ve şifrelerinin sisteme girmesi gerekmektedir. Şifre almadıysanız, PTT cihazına girerek 2 TL şifre alabilirsiniz. Daha önce belirlediğiniz şifreyi unutursanız, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklayarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Sorgulama Yapmak için E-Devlet Girişini Nasıl Yapabilirim?

E-devlete girmenin birden fazla yolu vardır. T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yapmanın yanı sıra elektronik imza veya e-devlet şifrenizle de de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Mobilden E Devlet Kapısına Girerek Belge Yazdırabilir miyim?

Hayır. Belgeleri yazdırmak için bir masaüstü uygulaması kullanmanız gerekir. Aksi takdirde, E- devlet de yazdırma seçeneğini görmezsiniz.

Sorgulama Belgesini Nerelerde Kullanabilirim?

Sorgu dosyasını vize alırken, ikramiye hesaplamalarında, mahkeme işlemlerinde, kıdem hesaplamalarında, emeklilik hesaplamalarında ve sorgulamalarda kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.11.2020 08:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hizmet Döküm BelgesiE-devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi

Popüler Haberler

Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Defne ile Son Gece karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
BİM Kumtel yağlı radyatör özellikleri ve kullanıcı yorumları
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2020 Eminevim nasıl bir sistem
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Güncel Playstation Türkiye satış fiyatı ne kadar? Playstation 5 duyuruldu!
2019-2020 Özel Okul ve Kolej Fiyatları Ne Kadar? Özel Okul ve Kolej Fiyatları Açıklanmaya Başlıyor
Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Pik noktası nedir, ne anlama geliyor? Koronavirüs pik yapması ne demek?
LC Waikiki personel alımı şartları ve Çalışma şartları
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2020
BİM ürünlerinden Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2020 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
TRT1 Masumlar Apartmanı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.