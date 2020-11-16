E-devlet aracılığı ile hizmet döküm belgesine nasıl ulaşılır? Hizmet döküm belgesi ne işe yarar?

E-devlet üzerinden hizmet döküm belgesi almak için sisteme giriş yapın. Sosyal güvenlik kurumu bağlantısına tıklayın. SGK tescil ve Hizmet dökümü bölümünün sağ üst köşesindeki Barkodlu Belge Oluştur düğmesine tıklayın. SGK onaylı hizmet dökümünü barkodlu olarak buradan birkaç saniye içinde alabilirsiniz.

SGK Hizmet Sorgulama Hizmeti sayesinde mevcut işyeriniz veya geçmiş işyerlerinizle ilgili tüm sigorta faaliyetlerinizi görüntüleyebilirsiniz. E-devlet kapısı ile tüm bu işlemleri dilediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz. 4C hizmet dökümü, E-devlet üzerinden ayrıca sorgulanamaz. Bu nedenle, hizmet dökümü hizmetlerini ve SGK'yı kullanabilirsiniz.

Ailede Çalışan Biri Olmasa da SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Alınır mı?

Daha önce belge temin etmek imkânsız olmasına rağmen, devlet dairelerinde yapılan güncellemeler ile ailede çalışan olmasa bile evrak almak mümkün. Herhangi bir SSI girişiniz yoksa, E durum ekranında "SSI kayıt kaydınız yok" görüntülenir. Yazdırmak için bir masaüstü bilgisayar kullanmanız gerekir.

4/A Hizmet Dökümünde Hangi Bilgiler Var?

4A hizmet dökümünü e-devlet kapısından aldığınızda, giriş ve çıkış işlemleri, toplam gün sayısı ve işveren tarafından o güne kadar yatırılan prim miktarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Tüm bu bilgiler yazdırılabilir. Bu bilgilere ek olarak, sicil numarası, dağıtım bilgileri ve tüm aylık ve yıllık prim detaylarını da görüntüleyebilirsiniz.

4/A Hizmet Dökümüne Nasıl Ulaşabilirim?

E-devlet şifresi, e-imza veya T.C. Kimlik kartı ile giriş yapmaları gerekmektedir. Buradan sayfanın sağ üst kısmındaki e-hizmet bağlantısını tıklayın. Gelen listesinde, "Sosyal Güvenlik Kurumu" başlığı altındaki 4A hizmet dökümü bağlantısını kullanın. 4A hizmet dökümü sorgu hizmeti tek bir katmandır. Hizmet bağlantısına tıklamanız yeterlidir.

Hizmet Dökümlerinde Neden Barkod Bulunuyor?

E-devlet, barkod uygulamaları ile sahteciliği önlemeyi amaçlamaktadır. Bu barkod belgelerini herhangi bir kamu kuruluşu veya özel şirket ve kişi ile paylaşabilirsiniz. Belge üzerindeki barkod kullanılarak belgeyi düzenleyen kuruluş ile belgenin geçerliliği kontrol edilebilir. Bu şekilde belgelerde sahtecilik önlenebilir. E-devlet web sitesinde bir mobil uygulama üzerinden barkod kontrolü birkaç saniye içinde tamamlanabilir.

İsimden Hizmet Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

T.C. vatandaş numarası,

İliniz ve ilçeniz,

Cilt no

Doğum yılı,

Güvenlik kodunu kullanarak, sigortanızla ilgili tüm bilgileri isme göre görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Hangi SGK Sorgulamaları Yapılır?

İsimden sorgulama yapabilmek için aşağıdaki bilgileri girmeniz gerekmektedir:

E-devlet üzerinden yapılabilecek SGK sorguları şu şekilde sıralanabilir:

4C isteğe bağlı ödeme dökümleri,

SGK emeklilik aylığı bilgileri,

SGK emeklilik ödeme bilgileri,

SGK kaydı ve hizmet dökümü dosya sorgulama,

4A 4B iş göremezlik yardımları,

4C emeklilik işlemi belge takibi,

SGK emeklilik aylığı kesintisi,

SGK emeklilik maaşı hesabı,

4A, 4B, 4C tescil kayıt belgelerini bulunduğunuz yerden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Başkasının İsmi ile Sorgulama Yapabilir miyim?

Hayır. İsim sorgulama sadece kendi sigorta işlemleri için geçerlidir.

E-Devlet Şifrem Olmadan Sorgulama Yapabilir miyim?

Hayır. Sorgulama yapılabilmesi için vatandaşların T.C. Kimlik numarası ve şifrelerinin sisteme girmesi gerekmektedir. Şifre almadıysanız, PTT cihazına girerek 2 TL şifre alabilirsiniz. Daha önce belirlediğiniz şifreyi unutursanız, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklayarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Sorgulama Yapmak için E-Devlet Girişini Nasıl Yapabilirim?

E-devlete girmenin birden fazla yolu vardır. T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yapmanın yanı sıra elektronik imza veya e-devlet şifrenizle de de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Mobilden E Devlet Kapısına Girerek Belge Yazdırabilir miyim?

Hayır. Belgeleri yazdırmak için bir masaüstü uygulaması kullanmanız gerekir. Aksi takdirde, E- devlet de yazdırma seçeneğini görmezsiniz.

Sorgulama Belgesini Nerelerde Kullanabilirim?

Sorgu dosyasını vize alırken, ikramiye hesaplamalarında, mahkeme işlemlerinde, kıdem hesaplamalarında, emeklilik hesaplamalarında ve sorgulamalarda kullanabilirsiniz.