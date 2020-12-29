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E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen adres kodu uygulaması açık adres verme devrini sonlandırıyor. Adres kodu sayesinde kargolar başta olmak üzere pek çok kuruma adres verme zorunluluğu ortadan kalkarken vatandaşlar e-Devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme konularını araştırmaya başladı.

29 Aralık 2020 Salı 12:14
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
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Gelişen teknoloji ile hayatımızda ki kullanımı günden güne artan E-Devlet pandemi nedeni ile de sık sık kullanılır hale gelmiştir. E-Devlet tarafından getirilen yenilikler ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Artık açık adresler 9 haneli sayılardan oluşacak ve bu sayılar e-Devlet üzerinden verilecek.

Adres Kodu Sorgulama nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı tarafından yapılan açıklamalarda adres kodunun ne olduğuna dikkat çekilirken, ‘Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.’ Diyerek kargo şirketleri başta olmak üzere adres gereken pek çok işlem için artık bu 9 haneli adres kodunun kullanılacağı belirtildi.

Sisteme kayıtlı adrese yönlendirilecek

İntenet üzerinden yapılan alışverişler sonrasında adres bilgilerine açık adres girmek yerine 9 haneli adres kodu girildiğinde kişinin sisteme kayıtlı olan son adresi ekrana gelecek ve teslimatlar bu şekilde sağlanacak açıklamaları yapıldı.

İlk olarak PTT kargo ile anlaşma sağlanacağı açıklanırken ilerleyen süreçlerde tüm kargo şirketlerinin bu uygulamaya geçeceği belirtildi.

Test aşamasında

Uygulamanın halen test aşamasında olduğu belirtilirken vatandaşlar tarafından beğenilmesi ve sorunsuz olması durumunda resmi hale getirileceği ve özel kargo şirketlerine sistemin verileceği açıklandı.

Adres kodu nasıl alınacak?

Adres kodlarının vatandaşlara ulaştırılması e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Kişi adresini değiştirmediği sürece aynı adres kodunu kullanmaya devam edecek.

Kodun alınabilmesi için e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama motoruna Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne girerek adres kodu sorgulama işlemini yapabilir. Kodu cep telefonuna almak isteyen vatandaşlar ise sisteme cep numaralarını girerek kısa mesaj olarak adres kodunu alabilirler.

Kargo işlemleri başta olmak üzere adres talep eden tüm kurumlar için adres kodu kullanılacağı belirtildi. Çocuklarını okula yazdırmak isteyen velilerden kargo şirketlerine adres talep eden resmi kurumlardan özel şirketlere kadar pek çok alanda artık adres kodu kullanılacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 12:14
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